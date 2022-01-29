Дикий кабанчик решил прокатиться на мотосанях

Начало этого видео кому-то из зрителей может показаться слегка угрожающим: навстречу человеку, ведущему съемку с мотовездехода, из леса выходит кабан. Его не особо пугает шум мотора, и, заложив небольшую дугу, зверь заходит с тыла, а дальше, если можно так сказать, устремляется в погоню. Она заканчивается тем, что кабан оказывается в кузове транспортного средства и начинает рвать лежащие в нем мешки — в них, очевидно, находится еда.
Но на самом деле в этом ролике, снятом в Вологодской области, милого гораздо больше, чем опасного. Пользователи в комментариях небезосновательно полагают, что кабанчик не выглядит совсем уж диким. А дело явно происходит в заповеднике или же на обычной кормовой площадке в лесу.
Мужчина, снимающий происходящее на видео — скорее всего, егерь, развозящий еду по кормушкам. Зверь уже знает его, заранее выходит на шум двигателя и деловито проверяет, что сегодня на обед.
- А в Приморье дикий кот забрался в машину и не хотел уходить.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Видео:ВКонтакте / «Главная дорога»