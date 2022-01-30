Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — журнал За рулем

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Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа

Это должно быть интересно: уникальные классические машины объединили с картинами на автомобильную тематику, дополнив театром, танцем и музыкой.

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В Москве в Музее гаража особого назначения ФСО России открылся арт-проект «17 мгновений зимы / февральские встречи в Музее ГОН».

Идея выставки — объединить в одном пространстве раритетные машины, полотна автомобльных художников, академическую музыку, авангардный театр и классический танец. По задумке авторов, атмосфера должна получиться уникальной.

Выставка будет работать 17 дней (отсюда название), до 13 февраля, 12:00 до 20:00. В течение этого времени можно будет взглянуть на семь шедевров автопрома: Auburn Speedster 1928, Ford De Luxe 1936, Chevy Apache Pickup 1959, Rolls Royce Corniche 1986, Daimler Double Six 1985, Daimler Six Century 1996 и Mercedes-Benz 1973.

Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа

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Экспозиция машин дополняется картинами с автомобильной тематикой от Алексея Бычкова, Александра Букина, Дарии Захаровой, Анны Никифоровой, Ивана Пашенцева, Петра Перешивайлова, Федора Помелова, Аделины Хаджи-Саввопуло. А на мультимедийных экранах представлены десятки знаменитых работ классиков автомобильной темы — Вацлава Западлика, Дэвида Уля и Эрика Сабо.

Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа

Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа

Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа

В отдельные дни зрителей ждут специальные программы. Так, 30 января состоится концерт джазовой певицы Анастасии Фокиной; 5 февраля — шоу-программа «Великий Гэтсби» режиссера Ильи Моисеенко; 6 февраля — клубный вечер Jaguar; 12 февраля — моноспектакль «Города любви», а 13 февраля — иммерсивный спектакль «Ужин в Неаполе» Игоря Ларина.

Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа

Цена билета в будние дни составит 150 рублей, в выходные — 300 рублей; на вечерние программы 05.02, 12.02 и 13.02 билеты приобретаются по отдельной цене. Купить абонемент на все фестивальные дни можно в кассе музея или онлайн.

Фото: Музей гаража особого назначения ФСО России

Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа

Это должно быть интересно: уникальные классические машины объединили с картинами на автомобильную тематику, дополнив театром, танцем и музыкой.

Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — фото 1310578Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — фото 1310577Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — фото 1310576Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — фото 1310575Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — фото 1310574Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа
Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа

Это должно быть интересно: уникальные классические машины объединили с картинами на автомобильную тематику, дополнив театром, танцем и музыкой.

Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — фото 1310575Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — фото 1310576Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — фото 1310578Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — фото 1310577Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа — фото 1310574Автопром как искусство: новая выставка в Музее ГОНа
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