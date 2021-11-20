9 изобретений, которые перевернули историю автомобиля (и в мире, и у нас )

Эпохальные в конструкции автомобиля изобретения часто появлялись за десятилетия до того, как их начинали применять на серийных автомобилях. А в нашей стране ноу-хау до конвейера часто шли еще дольше. Но в чем-то мы все же были первыми.

1. Дисковые тормоза

Дисковые тормоза спорткара ЗИС-112С.

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Первые дисковые тормоза в СССР появились не на Жигулях. Их в начале 1960-х поставили на один из двух гоночных ЗИЛ-112С. Ведь его максимальная скорость превышала 200 км/ч! Серийные дисковые механизмы в СССР впервые установили на лимузин ЗИЛ-114 в 1967-м.

А самым первым дисковые тормоза опробовал англичанин Уильям Ланчестер еще в 1902 году. Но для серийного производства они оказались не нужны — скорости автомобилей были невысоки. Серийно диски стали ставить в 1951 году на спортивные автомобили Jaguar. А на массовые модели всего на несколько лет раньше, чем у нас, — в первой половине 1960-х.

2. Электромобиль

Электромобиль Ипполита Романова, 1899 г.

Россия — одна из первых стран, в которой построили действующий электромобиль. Ипполит Романов еще в 1899-м соорудил повозку, внешне напоминающую британский кэб. Правда, в основе конструкции лежал американский Morris & Salom с двумя электромоторами (по одному на каждое переднее колесо) общей мощностью 9 кВт. Получается, что электромобиль Романова был еще и первым в России переднеприводным! Да еще и с несущим кузовом. Но ни государство, ни крупный бизнес к затее Романова интереса не проявили.

В конце ХIХ — начале ХХ века электромобили в Европе и США выпускали уже мелкими сериями. Но реальными конкурентами автомобилям с ДВС они так и не стали. Мелкосерийное производство организовывали и в СССР. Например, во Львове в 1951-м собирали фургон на электротяге ЛАЗ-НАМИ-750. Построили всего десяток машин.

3. Передний привод

Переднеприводный ЭТ-600.

Первыми советскими переднеприводными автомобилями стали микрогрузовики ЭТ-500 и ЭТ-600 с мотором 27 л.с. от Запорожца. В 1965-1969-х годах их мелкосерийно строил небольшой завод в Эстонии. Сделали всего 35 машин. В те годы НАМИ уже вел экспериментальные работы по переднему приводу. Но серийный ВАЗ-2108 дебютировал почти через два десятилетия — в 1984-м.

А пионером в переднем приводе считают австрийский Graf & Stift аж 1898 года. Тогда конструкции оказалась слишком сложной и потому невостребованной. Но с конца 1920-х переднеприводные модели стали делать серийно. В США — роскошные мощные Cord, в Германии — демократичные массовые DKW.

4. Кондиционер

ЗИС-111А — первый отечественный автомобиль с кондиционером.

В СССР кондиционер впервые установили в 1958-м на ЗИЛ-111А. На основной модели ЗИЛ-111 этого устройства не было. Внешне ЗИЛ с кондиционером отличало уменьшенное заднее стекло.

Первые автомобили в кондиционерами появились в Америке. В конце 1930-х их стали предлагать как опции на роскошные модели. Прибор занимал полбагажника.

В 1950-х кондиционер на автомобиле в США устанавливали уже массово. В Европе популярным он стал лишь через пару десятилетий. А у нас — только в ХХI веке.

5. Автомат

Коробка передач Волги ГАЗ-М21.

Первую автоматическую коробку передач в СССР предназначали не эксклюзивному, а массовому автомобилю — Волге ГАЗ-М21. Причем в качестве базовой — механику планировали лишь для такси.

В основе советской конструкции лежала американская разработка: в США серийные автоматы появились еще в 1940-м. В Европе на массовых автомобилях — на рубеже 1960-х, и поначалу в качестве опции на дорогих моделях.

У нас Волги с автоматами выпускали очень короткое время. Зато много лет такие трансмиссии применяли на представительских Чайках и ЗИЛах, а также Волгах для спецслужб с моторами V8.

6. Дизель

Опытный образец 1934 года ЯГАЗ-Дизель с двигателем по имени Коджу.

Первый отечественный автомобиль с дизелем построили еще в 1932 году. Ярославский грузовик, сделанный в единственном экземпляре, оснастили дизелем Mercedes-Benz мощностью 70 л.с. В Германии дизельные грузовики к тому времени делали серийно уже несколько лет.

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В 1934-м изготовили две машины ЯГАЗ-Дизель с экспериментальными отечественными двигателями Коджу (Коба Джугашвили, он же — Сталин). Мотор рабочим объемом 9,96 л, мощностью 83–87 л.с. спроектировали в закрытом КБ тюремного типа (так называемой «шарашке»). Но серийно дизельные грузовики в СССР стали строить уже после войны — с ярославскими моторами, сделанными по американской технологии.

Серийные легковые Мерседесы с дизелем начали выпускать в 1936-м, после войны подобные моторы стали ставить и на Peugeot. В Советском Союзе дизельные версии были никому не нужны. Даже первые дизельные Жигули и Волги начала ХХI века остались в истории лишь коротким эпизодом. И сегодня дизели на демократичных моделях у нас не популярны.

7. Трансмиссия 4х4

Первый в СССР серийный полноприводный автомобиль — ГАЗ-61-40.

Первый отечественный полноприводный автомобиль построили еще в дореволюционной России в 1909 году на заводе Лесснер. В те же годы первые подобные конструкции стали появляться и в Европе, и в США. Но достоверной информации о Лесснере со всеми ведущими колесами нет.

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Поэтому считать первыми отечественными полноприводниками корректно экспериментальные НАТИ-К1 (6х6) и НАТИ-К2 (4х4), сделанные на основе ЗИС-5 в 1937-м. В серию первые полноприводные машины пошли перед войной: на ГАЗе — легковой ГАЗ-61, на ЗИСе — грузовики ЗИС-32.

В США и Западной Европе масштабное серийное производство полноприводников развернули только в 1930-х. Кстати, на создание ГАЗ-61 советских инженеров вдохновил именно легковой Ford, доработанный заокеанской компанией Marmon-Herrington.

8. Радиоприемник

Панель приборов ЗИС-101. «Прибор управления радио» — ближе к месту пассажира.

Первый автомобильный радиоприемник в СССР появился в 1936 году в представительском ЗИС-101. Аналогичные и тоже не массовые устройства устанавливали и на дорогие автомобили в США.

Широко приемники стали распространяться уже в 1950-х. В 1955-м такой прибор поставили и на нашу Победу ГАЗ-М20В.

9. Универсал

Первый советский серийный универсал — Москвич-423, 1956 г.

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Грузопассажирские автомобили под именем station wagon в США стали делать еще в начале 1930-х, но в небольших количествах. Производство кузовов с широким использованием дерева было трудоемким и дорогим. В Европе подобные машины были распространены еще меньше.

Более популярными универсалы стали уже в начале 1950-х, с окончательным переходом на цельнометаллические кузова. Примерно тогда же, в 1956-м, в серию пошел и наш Москвич-423.

А самый первый, но еще деревометаллический универсал Москвич-400-421 сделали сразу после войны на базе Москвича-400. Но серийным он не стал. И вообще, столь нужные советским автолюбителям универсалы до начала 1970-х были дефицитом и в частные руки попадали редко.