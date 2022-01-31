Isuzu представила внедорожник для России

Модель под названием Mu-X появится в продаже 1 марта.

Комплектаций будет две (Comfort и Premium Safety), а самая дорогая версия Isuzu Mu-X будет дешевле 4 млн рублей. Внедорожник построен на платформе давно продающегося на нашем рынке пикапа D-Max, стоимость которого с полуторной кабиной составляет от 2 925 000 рублей, а с двойной кабиной — от 3 040 000 рублей.

Внедорожник Mu-X должен стоить немного дороже.

Новинка получит 3-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. и 450 Нм, 6-ступенчатый автомат Aisin, полный привод, раздаточную коробку и блокировку заднего дифференциала. Дорожный просвет автомобиля составит 235 мм. Также внедорожник сможет преодолевать водные преграды глубиной до 0,8 метра.

Салон Isuzu D-Max — семиместный и оснащен семью подушками безопасности. Среди систем помощи водителю — автономное экстренное торможение, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, система предупреждения о выезде из полосы движения и система автономного торможения при повороте.

Также есть дистанционный запуск двигателя, интеллектуальная система управления светом, система помощи при парковке и движении задним ходом, датчик дождя, парктроники и многое другое.

Конкурентами нового Isuzu Mu-X в компании называют Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

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Фото: Isuzu