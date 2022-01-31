Этот Volvo TP21 выпускался для шведской армии и является одной из самых редких моделей в мире.

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Автомобиль на фото дорабатывался специально для выставки SEMA 2018 года, и кабан на двигателе появился не просто так: солдаты прозвали машину «Sugga», что со шведского переводится как «свинья». Действительно, автомобиль чем-то напоминает это животное.

Внедорожник оснащен 9,3-литровым двигателем Chevrolet V8 мощностью 628 л.с. и 881 Нм крутящего момента, который передается на колеса через 3-ступенчатый автомат TH475.

В машине есть усилитель рулевого управления, кондиционер, GPS-навигация, выдвижной ЖК-телевизор, мобильная спутниковая система TracVision и игровая приставка PS4, а также кожаный салон. Под полом багажника спрятан выдвижной холодильник для напитков, а за спинками задних кресел стоит еще о один ЖК-телевизор.

Но переделки понравятся не всем. Дело в том, что было выпущено всего 720 экземпляров TP21, а до наших дней дожили единицы. А значит особенно ценятся оригинальные машины, без переделок. А доработки, подобно описанной, очень раздражают коллекционеров.

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Сейчас выставлен на продажу на аукционе Barrett-Jackson, но его начальная цена не сообщается.

А вот современный автомобиль пехоты США, который стоит 23 млн рублей за штуку.

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Фото: Barrett-Jackson