Иностранцы оценили Aurus (посмотрев фильм Russia Today)

В документальной картине рассказывается об истории создания этого автомобиля и нелегком пути, который прошли конструкторы.

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Фильм «Kremlinmobile. The Story behind Russia’s Aurus Presidential Car» RT выпустила еще в прошлом году. Он рассчитан на иностранную аудиторию, и даже повествование в нем ведется на английском языке, не считая интервью у создателей модели. Для россиян интерес, пожалуй, может вызвать не столько сама машина, а та необыкновенная атмосфера, которая складывалась вокруг ее создания, потому что о характеристиках автомобиля президента уже писали не раз, тут вы не узнаете почти ничего нового.

Сами инженеры НАМИ в фильме оценивают машину как «цифровое устройство на колесах» и «правильный автомобиль». Они говорят о том, как придумывали название, и что поначалу это казалось простым делом. И только позже пришло понимание, что нужно не просто придумать красивое слово, но чтобы оно хорошо звучало на 25 языках. А еще — что за названием всегда должна стоять четкая философия: зачем автомобиль пришел в этот мир, с какой целью?

Автомобиль для президента создавали в предельно сжатые сроки — за 5 лет, нужно было успеть к инаугурации Владимира Путина. Перед первым торжественным выездом вся команда разработчиков буквально несколько дней ночевала на сборке. Когда машина впервые должна была поехать — для создателей это было сродни полету в космос… За неполных три месяца фильм «Кремльмобиль. История создания российского президентского автомобиля Aurus» собрал около тысячи комментариев, в основном позитивных. Ютуберы отмечают сходство автомобиля с RR Phantom и удивляются, как от «сельскохозяйственных» машин, типа Lada Niva, Россия неожиданно ворвалась в премиум-сегмент.

Из комментариев пользователей:



Джон Николо: «Роскошный автомобиль! Это российская версия так называемого „Зверя“. Впечатляющий дизайн.»

Дайнис Пал: «Хорошая машина, я бы купил, будь я миллионером :) 20 лет назад русские машины для меня были шуткой, а мои любимые машины были немецкими, потому что в то время немцы правили Европой — делали качественно. Теперь качество немецких автомобилей в прошлом, а мои любимые японские Хонда, Лексус и Тойота... и Аурус.»

Рэйвен Бонанза: «Если Россия сможет построить один из самых совершенных истребителей Су-57, то она сможет построить и роскошную машину.»

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Тревор Тейлор: «Из всех государственных деятелей России, по моему скромному мнению, г-н Денис Мантуров является одним из самых честных людей в правительстве. Они всегда дают ему самую тяжелую работу!»

Ними Джеймс: «То, что у вас были фокус-группы с владельцами RR и Bentley, понятно. Спереди как у RR, сзади как у Bentley. Россия не является страной, которой нужно копировать немецкие автомобили, но я понимаю, что богатый россиянин, который ездит только на этих машинах, ожидал подобного дизайна, и это создавало трудности для дизайнерской команды. Я надеюсь, что в будущем у Aurus будут средства для разработки роскошного автомобиля, который снаружи не будет похож на немецкий автомобильный гибрид. Я знаю, что потенциал есть. МиГ, джеты и т. д. не являются копиями западных истребителей».

Майк Рот: «Потрясающе! Прекрасная работа. Спасибо RT за документальный фильм!»