ОСАГО станет дороже на 80% — журнал За рулем

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ОСАГО станет дороже на 80%

Такой прогноз сделал Российский союз автостраховщиков, изучив поправки Минфина в Закон об ОСАГО.

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Поправки Минфина предполагают выплаты без учета амортизации (износа автомобилей), а также увеличение компенсаций за причинение ущерба жизни и здоровью в ДТП до 2 млн рублей.

«Если сейчас появится такой законопроект, вводящий одномоментно в действие обе инициативы, это будет означать, что процентов на 80 подорожает ОСАГО», — цитирует «Коммерсантъ» высказывание президента РСА Игоря Юргенса, который надеется, что нововведения будут приниматься в два этапа.

Напомним, что сейчас выплаты за ущерб жизни и здоровью составляют до 500 тысяч рублей, а значит предполагается рост в четыре раза.

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Как предполагает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, законопроект с поправками Минфина будет внесен на рассмотрение Госдумой весной, а уже осенью они могут быть приняты.

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«В принципе, все заинтересованные лица и страховщики, профильный комитет Госдумы РФ, представители Минфина понимают, что, наверное, в этом направлении нужно двигаться», — говорит господин Уфимцев.

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

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