ОСАГО станет дороже на 80%

Материалы по темеНазваны самые аварийные города. Это не Москва или Питер
Поправки Минфина предполагают выплаты без учета амортизации (износа автомобилей), а также увеличение компенсаций за причинение ущерба жизни и здоровью в ДТП до 2 млн рублей.
«Если сейчас появится такой законопроект, вводящий одномоментно в действие обе инициативы, это будет означать, что процентов на 80 подорожает ОСАГО», — цитирует «Коммерсантъ» высказывание президента РСА Игоря Юргенса, который надеется, что нововведения будут приниматься в два этапа.
Напомним, что сейчас выплаты за ущерб жизни и здоровью составляют до 500 тысяч рублей, а значит предполагается рост в четыре раза.
Материалы по темеВодитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!5 приемов, чтобы урвать машину без дилерских накруток в 2022-м3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?
Как предполагает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, законопроект с поправками Минфина будет внесен на рассмотрение Госдумой весной, а уже осенью они могут быть приняты.
Материалы по темеПринять участие в розыгрыше автомобилей
«В принципе, все заинтересованные лица и страховщики, профильный комитет Госдумы РФ, представители Минфина понимают, что, наверное, в этом направлении нужно двигаться», — говорит господин Уфимцев.
- На стоимость полисов ОСАГО (+10%) повлияет и расширение тарифного коридора.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС