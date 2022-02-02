Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер — журнал За рулем

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Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер

Прототип нового автомобиля в камуфляже засняли в Швеции.

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Автоэксперты предполагают, что этот автомобиль предназначен для рынка Китая, где присутствие марки Volkswagen весьма ощутимо. В этой стране иностранные производители обязаны выпускать машины только совместно с китайскими компаниями, немецкий бренд в этом преуспел, у него целых два совместных предприятия — VW-FAW и VW-SAIC, которые зарегистрированы на этом рынке как отдельные компании.

Неудивительно, что для Китая Volkswagen Group постоянно разрабатывает новые продукты.

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Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер

Специалисты предполагают, что конкретно этот автомобиль готовят для совместного предприятия VW-FAW, правда, удивительно, что тестируют его настолько далеко — в заснеженной Швеции.

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Данная модель разрабатывается на модульной платформе MQB и известна под рабочим названием Talagon X, то есть увеличенная версия Talagon с пятиместной конфигурацией салона и большим грузовым отсеком. Любопытно, что конкурировать модель собирается с кроссовером Teramont X, разработанным и произведенным совместным предприятием VW-SAIC.

Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер

Таким образом, два совместных предприятия Volkswagen в Китае готовят конкурирующие продукты и работают на рынке как отдельные бренды.

Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер

Фото: Depositphotos

Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер

Прототип нового автомобиля в камуфляже засняли в Швеции.

Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер — фото 1311316Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер — фото 1311317Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер — фото 1311315Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер
Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер

Прототип нового автомобиля в камуфляже засняли в Швеции.

Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер — фото 1311315Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер — фото 1311316Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер — фото 1311317Volkswagen тестирует на заснеженных дорогах новый кроссовер
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