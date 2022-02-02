На видео из Канады водителя настолько расстроил небрежный вид машины, за которой он ехал, что на ближайшем светофоре он выскочил и сделал одолжение коллеге по потоку, стряхнув снег с его автомобиля.
Как пишет сам автор ролика, вообще-то, езда с неочищенными окнами и фарами здесь является незаконной, то есть нарушителя ждал бы штраф. Хотя дело не только в этом — ездить так небезопасно. Впрочем, зимой практически везде можно встретить такие сугробики на колесах.
В комментариях к видео мнения пользователей разделились. Одни ругают лентяя, другие обвиняют доброжелательного «помощника» в ОКР (маниакальном стремлении везде навести порядок).
Ник Х: «Я ненавижу таких ленивых людей. Я очищаю каждый сантиметр своей машины, когда она покрыта снегом, и это совсем не занимает много времени».
Дональд Миллер: «Я очень надеюсь, что он знает этого человека. Почему чужая непочищенная машина, должна настолько кого-то раздражать?»
Закари Томпсон: «Тот последний кусок, приклеенный к бамперу, мешает моему обсессивно-компульсивному расстройству».
Нейт Брю: «Заплатил столько денег за новый Tahoe и даже не может с ним нормально обращаться!»
Violet: «Я думаю, это особый тип дорожной ярости».
Бен Стэнг: «Чувак, не думал просто оставить его в покое?»
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