Автор видео долго ехал за этой машиной, и в конце концов он решил очистить ее от снега.

Материалы по теме Мотоциклист и фура: спасла только быстрая реакция

На видео из Канады водителя настолько расстроил небрежный вид машины, за которой он ехал, что на ближайшем светофоре он выскочил и сделал одолжение коллеге по потоку, стряхнув снег с его автомобиля.

Как пишет сам автор ролика, вообще-то, езда с неочищенными окнами и фарами здесь является незаконной, то есть нарушителя ждал бы штраф. Хотя дело не только в этом — ездить так небезопасно. Впрочем, зимой практически везде можно встретить такие сугробики на колесах.

В комментариях к видео мнения пользователей разделились. Одни ругают лентяя, другие обвиняют доброжелательного «помощника» в ОКР (маниакальном стремлении везде навести порядок).

Ник Х: «Я ненавижу таких ленивых людей. Я очищаю каждый сантиметр своей машины, когда она покрыта снегом, и это совсем не занимает много времени».

Дональд Миллер: «Я очень надеюсь, что он знает этого человека. Почему чужая непочищенная машина, должна настолько кого-то раздражать?»

Закари Томпсон: «Тот последний кусок, приклеенный к бамперу, мешает моему обсессивно-компульсивному расстройству».

Нейт Брю: «Заплатил столько денег за новый Tahoe и даже не может с ним нормально обращаться!»

Violet: «Я думаю, это особый тип дорожной ярости».

Бен Стэнг: «Чувак, не думал просто оставить его в покое?»

Эти бойкие тетушки из Китая не побоялись сразиться за место на парковке.



«За рулем» теперь можно читать в Instagram

Фото: Depositphotos