Самые популярные цвета машин на российском рынке — исследование — журнал За рулем

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Самые популярные цвета машин на российском рынке — исследование

Все вполне традиционно, хотя авто фиолетового, пурпурного и даже розового цвета в прошлом году покупали.

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Рейтинг наиболее популярных цветов составили эксперты СберАвто, проанализировав онлайн-продажи автомобилей через сервис в 2021 году.

Самые популярные

Как и в большинстве стран, в прошлом году в России лидировали белый, черный и серый цвета — на их долю пришлось более 50% всех приобретенных пользователями сервиса автомобилей (22%, 19% и 14% соответственно). Эти показатели соотносятся и с предложением: автомобили белого, черного и серого цветов чаще всего выставляются на продажу на онлайн-площадке.

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В пятерку лидеров также попали серебристый (12%) и темно-синий (10%) цвета. Красные машины приобретал каждый 12-й покупатель, коричневые — каждый 17-й. Бежевый цвет уступает по продажам зеленому, а замыкает ведущую десятку голубой. Специалисты отмечают, что в прошлом году россияне также приобретали автомобили фиолетового, пурпурного и даже розового цвета, но крайне редко.

Цвет зависит от класса

Интересно, что в бюджетной ценовой категории (новые авто стоимостью до 1,5 млн рублей) машины черного цвета занимают лишь пятое место по количеству объявлений (после белых, серых, серебристых и коричневых авто).

В категории авто стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей главенствуют авто белого, черного и серого цветов, а вот серебристого цвета — лишь каждая 12-я машина.

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В категории от 3 млн до 4,5 млн рублей белые авто по объему предложений почти на 10% уступают черным, а серебристый цвет становится аутсайдером, значительно уступая синему и красному. В категории от 4,5 млн рублей 40% всего объема занимают предложения черных авто.

Фото: Depositphotos

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