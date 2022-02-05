В машине оказались невероятно удачливые парни.

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Владелец супермощного Лотуса из Гонконга потерял контроль над своим Exige на скользкой дороге и столкнулся со фонарным столбом, который не оставил от машины живого места.

Впрочем, не совсем так: водитель и пассажир выжили, и, похоже, серьезного ущерба их здоровью эта авария не нанесла. Позже 42-летний водитель и его 28-летний пассажир жаловались на боли в груди и шее, но в остальном они были в полном порядке.

На одном из снимков после аварии мы даже видим пассажира, уткнувшегося в свой телефон в ожидании бригады скорой помощи.

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Видео этой аварии можно найти на YouTube по ссылке (на него установлены возрастные ограничения) и показывает как сам момент столкновения, так и несколько мгновений до него. Теперь можно с уверенностью говорить, что современные технологии безопасности не пустой звук — в этом конкретном случае они сыграли свою роль, и благодаря этому водитель и его пассажир остались живы.

Фото: Instagram