Владелец супермощного Лотуса из Гонконга потерял контроль над своим Exige на скользкой дороге и столкнулся со фонарным столбом, который не оставил от машины живого места.
Впрочем, не совсем так: водитель и пассажир выжили, и, похоже, серьезного ущерба их здоровью эта авария не нанесла. Позже 42-летний водитель и его 28-летний пассажир жаловались на боли в груди и шее, но в остальном они были в полном порядке.
На одном из снимков после аварии мы даже видим пассажира, уткнувшегося в свой телефон в ожидании бригады скорой помощи.
Видео этой аварии можно найти на YouTube по ссылке (на него установлены возрастные ограничения) и показывает как сам момент столкновения, так и несколько мгновений до него. Теперь можно с уверенностью говорить, что современные технологии безопасности не пустой звук — в этом конкретном случае они сыграли свою роль, и благодаря этому водитель и его пассажир остались живы.
- Это водитель был настолько спокоен, что, протаранив винный магазин, потягивал бурбон и курил сигару перед задержанием.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте
Фото: Instagram