Спрос на «китайцев» в 2021 году сильно вырос — исследование — журнал За рулем

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Спрос на «китайцев» в 2021 году сильно вырос — исследование

Эксперты проанализировали данные о продажах на рынке автомобилей с пробегом в 2021 году и выяснили, автомобили каких стран-производителей наиболее популярны в России.

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Как и прежде, десятку лидеров возглавляют автомобили российских производителей, на их долю пришлось 30,6% продаж по стране, показало исследование, проведенное Авито Авто. За год продажи наших машин выросли на 2,3%. Второе и третье места — у японских (доля в продажах — 20,4%) и немецких (14,5%) автомобилей, продажи которых выросли на 9,1% и 4,1% соответственно. В ведущую пятерку также вошли США (доля в продажах — 8,9%) и Корея (доля в продажах — 8,1%).

Автомобили из Китая показали самую высокую динамику роста продаж в рейтинге топ-10 стран-автопроизводителей: +14% к результатам прошлого года.

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Средняя стоимость автомобилей отечественных брендов на рынке автомобилей с пробегом по итогам 2021 года составила 136 000 рублей. Автомобили японских марок стоили в среднем 535 000 рублей, немецких — 590 000 рублей. «Китайцы» с пробегом обходились своим покупателям в среднем в 270 тыс. рублей.

Мнение эксперта

Илья Пименов, редактор «За рулем»

Спрос на «китайцев» в 2021 году сильно вырос — исследование

— Китайские автомобили заполняют нишу между отечественными, российского производства, и давно завоевавшими наше доверие европейскими, корейскими, японскими. И эта ниша расширяется.

Дело не только в том, что сами китайские машины постоянно прогрессируют (это мы в «За рулем» знаем точно), но и в том, что китайцы сильно заинтересованы в российском рынке. Они открывают здесь представительства, расширяют дилерские сети, все время предлагают новинки (хотя далеко не все, что могли бы), строят заводы... А вслед за первичным рынком, естественно, растет и «вторичка». И этот процесс вряд ли обратим — нравится кому-то или нет.


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Важнейший фактор — ценовой. Китайский автомобиль, тем более на вторичном рынке, обычно заметно дешевле одноклассников. Причины в стереотипах (низкое качество, дефицит запчастей, плохой сервис). Вернее, это мифы. Те, кто понимают это, пользуются моментом.

Тем же, кто по-прежнему презрительно фыркает при упоминании китайских автомобилей, хочется задать вопрос: а какой у вас телефон, телевизор, фотоаппарат? Наверняка Made in China. Альтернативы-то нет!

Топ стран-производителей по продажам на российском рынке автомобилей с пробегом (2021 г.)

Страна-производитель

Рост продаж

Доля в продажах

Средняя цена (руб.)

Динамика средней цены за год

1

Россия

+2,3%

30,63%

136 000

+13,3%

2

Япония

+9,1%

20,43%

535 000

+17,6%

3

Германия

+4,1%

14,46%

590 000

+22,9%

4

США

+1,0%

8,99%

340 000

+13,7%

5

Корея

+4,5%

8,15%

419 000

+20,1%

6

Франция

+4,6%

5,57%

380 000

+18,8%

7

Чехия

+7,3%

2,06%

600 000

+22,4%

8

Китай

+14,0%

2,05%

270 000

+15,4%

9

Великобритания

+6,5%

0,74%

1 200 000

+33,3%

10

Швеция

1,1%

0,58%

570 000

26,7%

Фото: Depositphotos

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