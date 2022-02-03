Эксперты проанализировали данные о продажах на рынке автомобилей с пробегом в 2021 году и выяснили, автомобили каких стран-производителей наиболее популярны в России.

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Как и прежде, десятку лидеров возглавляют автомобили российских производителей, на их долю пришлось 30,6% продаж по стране, показало исследование, проведенное Авито Авто. За год продажи наших машин выросли на 2,3%. Второе и третье места — у японских (доля в продажах — 20,4%) и немецких (14,5%) автомобилей, продажи которых выросли на 9,1% и 4,1% соответственно. В ведущую пятерку также вошли США (доля в продажах — 8,9%) и Корея (доля в продажах — 8,1%).

Автомобили из Китая показали самую высокую динамику роста продаж в рейтинге топ-10 стран-автопроизводителей: +14% к результатам прошлого года.

Средняя стоимость автомобилей отечественных брендов на рынке автомобилей с пробегом по итогам 2021 года составила 136 000 рублей. Автомобили японских марок стоили в среднем 535 000 рублей, немецких — 590 000 рублей. «Китайцы» с пробегом обходились своим покупателям в среднем в 270 тыс. рублей.

Мнение эксперта

Илья Пименов, редактор «За рулем»

— Китайские автомобили заполняют нишу между отечественными, российского производства, и давно завоевавшими наше доверие европейскими, корейскими, японскими. И эта ниша расширяется.

Дело не только в том, что сами китайские машины постоянно прогрессируют (это мы в «За рулем» знаем точно), но и в том, что китайцы сильно заинтересованы в российском рынке. Они открывают здесь представительства, расширяют дилерские сети, все время предлагают новинки (хотя далеко не все, что могли бы), строят заводы... А вслед за первичным рынком, естественно, растет и «вторичка». И этот процесс вряд ли обратим — нравится кому-то или нет.





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Важнейший фактор — ценовой. Китайский автомобиль, тем более на вторичном рынке, обычно заметно дешевле одноклассников. Причины в стереотипах (низкое качество, дефицит запчастей, плохой сервис). Вернее, это мифы. Те, кто понимают это, пользуются моментом.

Тем же, кто по-прежнему презрительно фыркает при упоминании китайских автомобилей, хочется задать вопрос: а какой у вас телефон, телевизор, фотоаппарат? Наверняка Made in China. Альтернативы-то нет!

Топ стран-производителей по продажам на российском рынке автомобилей с пробегом (2021 г.)

№ Страна-производитель Рост продаж Доля в продажах Средняя цена (руб.) Динамика средней цены за год 1 Россия +2,3% 30,63% 136 000 +13,3% 2 Япония +9,1% 20,43% 535 000 +17,6% 3 Германия +4,1% 14,46% 590 000 +22,9% 4 США +1,0% 8,99% 340 000 +13,7% 5 Корея +4,5% 8,15% 419 000 +20,1% 6 Франция +4,6% 5,57% 380 000 +18,8% 7 Чехия +7,3% 2,06% 600 000 +22,4% 8 Китай +14,0% 2,05% 270 000 +15,4% 9 Великобритания +6,5% 0,74% 1 200 000 +33,3% 10 Швеция 1,1% 0,58% 570 000 26,7%

Здесь вы найдете топ-10 китайских автомобилей в России.

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