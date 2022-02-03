Как и прежде, десятку лидеров возглавляют автомобили российских производителей, на их долю пришлось 30,6% продаж по стране, показало исследование, проведенное Авито Авто. За год продажи наших машин выросли на 2,3%. Второе и третье места — у японских (доля в продажах — 20,4%) и немецких (14,5%) автомобилей, продажи которых выросли на 9,1% и 4,1% соответственно. В ведущую пятерку также вошли США (доля в продажах — 8,9%) и Корея (доля в продажах — 8,1%).
Автомобили из Китая показали самую высокую динамику роста продаж в рейтинге топ-10 стран-автопроизводителей: +14% к результатам прошлого года.
Средняя стоимость автомобилей отечественных брендов на рынке автомобилей с пробегом по итогам 2021 года составила 136 000 рублей. Автомобили японских марок стоили в среднем 535 000 рублей, немецких — 590 000 рублей. «Китайцы» с пробегом обходились своим покупателям в среднем в 270 тыс. рублей.
Мнение эксперта
Илья Пименов, редактор «За рулем»
— Китайские автомобили заполняют нишу между отечественными, российского производства, и давно завоевавшими наше доверие европейскими, корейскими, японскими. И эта ниша расширяется.
Дело не только в том, что сами китайские машины постоянно прогрессируют (это мы в «За рулем» знаем точно), но и в том, что китайцы сильно заинтересованы в российском рынке. Они открывают здесь представительства, расширяют дилерские сети, все время предлагают новинки (хотя далеко не все, что могли бы), строят заводы... А вслед за первичным рынком, естественно, растет и «вторичка». И этот процесс вряд ли обратим — нравится кому-то или нет.
Важнейший фактор — ценовой. Китайский автомобиль, тем более на вторичном рынке, обычно заметно дешевле одноклассников. Причины в стереотипах (низкое качество, дефицит запчастей, плохой сервис). Вернее, это мифы. Те, кто понимают это, пользуются моментом.
Тем же, кто по-прежнему презрительно фыркает при упоминании китайских автомобилей, хочется задать вопрос: а какой у вас телефон, телевизор, фотоаппарат? Наверняка Made in China. Альтернативы-то нет!
Топ стран-производителей по продажам на российском рынке автомобилей с пробегом (2021 г.)
|
№
|
Страна-производитель
|
Рост продаж
|
Доля в продажах
|
Средняя цена (руб.)
|
Динамика средней цены за год
|
1
|
Россия
|
+2,3%
|
30,63%
|
136 000
|
+13,3%
|
2
|
Япония
|
+9,1%
|
20,43%
|
535 000
|
+17,6%
|
3
|
Германия
|
+4,1%
|
14,46%
|
590 000
|
+22,9%
|
4
|
США
|
+1,0%
|
8,99%
|
340 000
|
+13,7%
|
5
|
Корея
|
+4,5%
|
8,15%
|
419 000
|
+20,1%
|
6
|
Франция
|
+4,6%
|
5,57%
|
380 000
|
+18,8%
|
7
|
Чехия
|
+7,3%
|
2,06%
|
600 000
|
+22,4%
|
8
|
Китай
|
+14,0%
|
2,05%
|
270 000
|
+15,4%
|
9
|
Великобритания
|
+6,5%
|
0,74%
|
1 200 000
|
+33,3%
|
10
|
Швеция
|
1,1%
|
0,58%
|
570 000
|
26,7%
- Здесь вы найдете топ-10 китайских автомобилей в России.
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Фото: Depositphotos