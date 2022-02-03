Шевроле остановил продажи - проверили слух

Прошла информация о том, что Chevrolet не принимает заказы на новые автомобили и снимает Spark с производства.

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Прием заказов на Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti действительно остановлен, но не в России, а в Узбекистане, о чем написали местные СМИ. Причина, в частности, — перебои в производстве комплектующих из-за массового отключения электричества в Узбекистане 25 января. Продажи должны были возобновиться 1 февраля, но этого не произошло. То есть, российских автомобилистов это не касается — Nexia и Cobalt ввозятся в Россию из Казахстана, где собираются на местном заводе.

Не касается российских автомобилистов и снятие с производства городского хэтчбека Chevrolet Spark. Эта модель покидает североамериканский рынок, но ее производство в Азии, откуда она ввозится в Россию, сохраняется. Комментарии на этот счет были получены «За рулем» в компании «Келес Рус».

— Здесь важно обратить внимание на то, что местная пресса, ссылаясь на анонимный источник, ведет речь о ситуации на внутреннем, узбекистанском рынке, которая никак не касается экспортных рынков. Все контрактные обязательства с иностранными партнерами, в том числе и с российскими, как выполнялись, так и выполняются.

Напомню, компания «Келес Рус» — совместное предприятие UzAuto Motors (Узбекистан) и «СарыаркаАвтоПром» (Казахстан), отвечающее за реализацию в России с 15 июня 2020 года автомобилей Chevrolet массового сегмента и развитие дилерской сети. На сегодняшний день бюджетный модельный ряд марки представлен в нашей стране тремя автомобилями — Cobalt, Nexia и Spark. Из них в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, расположенном в городе Асака, собирается только компактный городской хэтчбек А-класса Chevrolet Spark — и доля его продаж в России не превышает 10% от общего объема реализации. А лидеры продаж — седаны В-класса Chevrolet Cobalt (60%) и Nexia (30%) — для российского рынка поставляются казахстанским заводом «СарыаркаАвтоПром» (город Костанай), где эти модели выпускаются методом крупноузловой сборки из комплектующих, произведенных на заводе UzAuto Motors. При этом на узбекистанском заводе в новогодние каникулы традиционно проводятся профилактические работы, и чтобы избежать разрыва в поставках, заблаговременно создается задел машинокомплектов. Кстати, благодаря этому казахстанский завод «СарыаркаАвтоПром» продолжал работать даже в дни протестных событий, которые, как известно, происходили, в основном, на юге республики, а отгрузки машин приостанавливались только на короткий период введения ЧС. В настоящий момент работа вернулась в плановый режим.

Прозвучавшие в СМИ планы американского Chevrolet о прекращении в конце лета производства Spark опять же касаются исключительно рынка США. Выпуск данной модели в Узбекистане, входящей в десятку самых продаваемых в республике автомобилей (по итогам 2021 года реализовано свыше 9,9 тыс. Chevrolet Spark) — продолжится. Как, соответственно, и ее поставки в Россию, где Spark — это почти каждый десятый из продаваемых нами в стране бюджетных автомобилей Chevrolet.

Появившаяся ранее информация о том, что автомобили Chevrolet лишились аудиосистемы из-за перебоев с поставками, тоже оказалась неточной — привозимых в Россию автомобилей это не касается.

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Фото: Giorgio Trovato / Unsplash