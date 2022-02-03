Сколько в РФ продают машин с автоматом? Больше, чем вы думаете

Десять лет назад такое сложно было представить: две трети всего авторынка — машины с АКП.

В 2021 году 66,5% всех проданных в России новых автомобилей имели автоматическую коробку передач. А именно, официальные дилеры реализовали 1,02 млн машин с классическими автоматами, роботизированными коробками и вариаторами. Это на 11% больше, чем в 2022 году, отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат». И да, это 2/3 всего российского рынка новых автомобилей.

Причем более половины этого количества (56%) делят между собой всего пять марок: Kia продала через свою российскую сеть около 195 тысяч машин с автоматами, Hyundai — 140 тысяч, Toyota — 94 тысячи, Skoda —73 тысячи и Volkswagen — 72 тысячи экземпляров с АКП.

Kia Rio по количеству проданных версий с АКП заметно опережает даже ближайших «родственников»

В рейтинге моделей перевес тоже на стороне Kia: модель Rio в комплектациях с автоматической трансмиссией разошлась в 2021 году тиражом 75 тысяч штук. Остальные участники «автоматического» Топ-5 — это Hyundai Creta (56 тыс. шт.), Hyundai Solaris (49 тыс. шт.), Toyota RAV4 (37 тыс. шт.) и Volkswagen Polo (34 тыс. шт.).

Еще один российский тренд, укрепившийся в ушедшем году — рост популярности электромобилей.

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Фото: Kia, За рулем