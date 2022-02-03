Известно, сколько и каких штрафов ГИБДД мы заплатили в 2021 году — журнал За рулем

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Известно, сколько и каких штрафов ГИБДД мы заплатили в 2021 году

В среднем в прошлом году автомобилисты получили от 1 до 5 штрафов.

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95,9% опрошенных автомобилистов хотя бы раз получали штраф за прошлый год, только 4,1% ездили без нарушений или не попадались. То есть у 9 из 10 автомобилистов штрафы были, выяснили аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД» по итогам опроса пользователей и исследования статистики оплат.
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Топ-5 самых распространенных нарушений:

  • превышение скорости — 87,7%.
  • несоблюдение требований знаков и разметки — 28,3%
  • нарушение правил парковки — 13,4%
  • неостановка перед стоп-линией — 5,1%
  • проезд на запрещающий сигнал светофора — 5,1%

Эксперты подчеркивают, что это самые часто фиксируемые нарушения, потому что их фиксирует камера, а не инспектор. Среди других нарушений, но они фиксируются редко, такие как движение по полосе для автобусов, движение по обочине, езда с непристегнутым ремнем, поворот налево и разворот в неположенном месте и нарушение правил тонировки.

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67,5% автомобилистов получили от 1 до 5 штрафов за последний год. Около трети — 1–2 штрафа за год. Средняя сумма штрафа, которую платили водители, составила 376 рублей. Это на 2% меньше, чем в 2020 году. 80% водителей, которые оплачивали штрафы, делали это в первые 20 дней, чтобы получить скидку. Еще 11% успевали в срок, но без скидки. И только 9% платили позднее, когда штраф уже просрочен, мотивируя это тем, что либо слишком поздно получили «письмо счастья», либо не получили его вовсе.

И наконец, только 14% опрошенных хоть раз оспаривали штраф ГИБДД в прошедшем году. У остальных такого опыта не было.

Фото: Depositphotos

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