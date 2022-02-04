В Ниссане подробно рассказали о своем «нюхаче» — журнал За рулем

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В Ниссане подробно рассказали о своем «нюхаче»

Мало кто догадывается, но такой мастер по запахам есть в каждой уважающей себя автомобильной компании. В Ниссане решили подробнее рассказать о работе своего Smellmaster.

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На видео Рюноскэ Ино, известный как «нос Nissan», работает в техническом центре японской компании в Ацуги. Вообще, в Nissan трудится целая команда экспертов по запахам, включая Питера Истленда в Европе и Тори Карла в Северной Америке, так как клиенты в каждом регионе имеют свои предпочтения в отношении запахов, но Ино является главным, именно он устанавливает стандарты запахов на основании отзывов клиентов.

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Быть Мастером запаха — непростая задача, поскольку для этого необходимо проверять запах каждого уголка салона. Ино говорит, что особое внимание уделяет местам рядом с водителем. Это солнцезащитный козырек, перчаточный ящик — те места, которые открываются и закрываются, всегда наполнены запахами. Также рулевое колесо, приборная панель, обивка сидений, подголовники, подстаканники и т.д.

Если запах не тот, следует проанализировать причину, от какого поставщика пришла эта деталь, почему изменился запах.

Чтобы попасть на такую работу, нужно пройти специальный сертификационный тест. Кандидату требуется хорошее обоняние, но Nissan проводит специальное обучение, чтобы усилить способность различать специфические запахи автомобиля.

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Мастеру запаха нужно действовать быстро, так как нос за короткое время привыкает к запахам. Чтобы «перезагрузить» обоняние и восстановить чувствительность, Ино нюхает область вокруг локтя, чему он научился у уважаемого кофевара. Это знакомый запах, организм успокаивается и готов к вдыханию нового запаха.

Ино говорит, что за день до тестов старается не есть блюда с чесноком или сильно пахнущие продукты. Он не курит и не использует моющие средства с отдушками при стирке рабочей одежды.

Запахи — это очень важно, ведь люди могут воспринимать их сотни тысяч. Ощущение запаха достигает тех частей мозга, которые контролируют память и эмоции, поэтому запах автомобиля тесно связан с памятью о нем.

Фото: Depositphotos

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