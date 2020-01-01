Чем все же пахнет в новых китайских автомобилях?

При изготовлении автомобилей используют сотни материалов, многие из которых выделяют летучие органические соединения. Смесь в разных пропорциях фенолов, фталатов, альдегидов, полибромированных дифенил-эфиров и прочих веществ с не менее устрашающими названиями создает в салоне запах, который особенно сильно может ощущаться первые полгода после схода машины с конвейера, когда химические соединения в использованных материалах еще нестабильны. Эти запахи не только неприятны, но и вредны, поэтому солидные производители давно ищут экологичные материалы взамен потенциально опасных.
Пятнадцать лет назад средняя европейская машина содержала около 15 кг поливинилхлорида (применявшегося, в частности, для отделки салона). Десять лет назад число таких машин сократилось на четверть. Сейчас некоторые компании утверждают, что полностью исключили ПВХ из отделки большинства моделей.
В странах ЕС с 2007 года действует регламент REACH, налагающий ограничения на использование многих сотен химических веществ. А китайские автомобили, особенно недорогие, отвечают строгим европейским требованиям химической безопасности несколько хуже и реже. Можно сказать с известной степенью допущения, что китайские автомобили пахнут неплохо: они часто пахнут так, как европейские машины пятнадцать лет назад.
Владельцам «пахучих» авто можно посоветовать в первые полгода эксплуатации регулярно проветривать машину и не оставлять ее на открытом солнце, поскольку неприятные испарения усиливаются с повышением температуры.
- Какие опасности таит в себе запах нового автомобиля, мы рассказали тут.