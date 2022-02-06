Фермер против хулиганов: пострадал автомобиль

В суде Великобритании слушается дело о вторжении на частную территорию и повреждении автомобиля.

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Это произошло еще в июне 2021 года. Компания молодых людей приехала отдохнуть на водопад. Проезжать пришлось через частную территорию графства Дарем, на которой работал фермер. Там они решили и припарковаться. Фермер попросил ребят покинуть его территорию, но те встали в позу.

Тогда он сообщил им, что сделает это сам, и с помощью вилочного погрузчика перевернул серебристый хэтчбек Vauxhall, а затем вытащил его на дорогу, сообщает MailOnline. Затем водитель сельхозмашины спокойно вернулся на свою землю, оставив машину посреди трассы брюхом кверху.

На кадрах видео мужчина с оголенным торсом пинает трактор, когда его машину оттаскивают от ворот, которые она блокировала на ферме в замке Барнард.

Видео изначально было размещено в сети Snapchat человеком по имени Эллиотт Джонсон, но неясно, был ли он тем мужчиной без рубашки.

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Источник сообщил MailOnline, что парни были виноваты сами, и в итоге фермеру пришлось вызывать полицию, так как после инцидента молодые люди окружили его дом и стали барабанить в двери. Никаких арестов в связи с конфликтом произведено не было. Считается, что фермер стал жертвой неоднократных посягательств на его территорию, по крайней мере, он сказал полицейским, что такое происходит не в первый раз, и когда он звонит, стражи порядка не торопятся с приездом.