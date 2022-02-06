Сейчас вы будете плакать: реставрация педального «Москвича»

«Кто угодно, только не я», — с ухмылкой подумали вы, открывая эту заметку.

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Поверьте, мы тоже считали, что нас так просто не возьмешь нарочито ностальгической тематикой, всеми этими прямолинейными и, честно говоря, немного набившими уже оскомину заигрываниями с аудиторией посредством «прекрасной советской эпохи», счастливого детства и прочих крылатых качелей. Не спешите, включите видео и досмотрите до конца.

Впрочем, коль вы дочитали до этого места, дальше нам вас уговаривать не придется. Ибо фильм Youtube-канала Great idea снят таким образом, что порой забываешь дышать.

Конечно, настолько идеальных педальных машинок в нашем детстве не было. Все они были немного поцарапанные, с обязательным небольшим скрипом, а уж чтоб работали фары... Но иметь в детстве такой педальный «Москвич» для многих из нас было несбыточной мечтой, чистой фантастикой. Для полного счастья было достаточно и просто выпросить у родителей взять такой на прокат в парке... Нет, мы не плачем!

Кстати, из парка до дома можно было доехать на вот таком автобусе — ЛиАЗ-677М.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Видео: Youtube / Great idea