Покупатели смогут проверять, не находится ли авто под залогом

Такую возможность предложил дать спикер Госдумы Вячеслав Володин, усовершенствовав взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал пост в Telegram-канале, где напомнил, что вступил в силу закон, который защитит наших граждан от мошенников при покупке квартиры.

Некоторые продавцы намеренно скрывают информацию, что жилье аварийное, но теперь появилась возможность получить данные о состоянии дома, получив выписку из ЕГРН.

Между тем, много мошенничеств происходит и при покупке автомобилей с пробегом, напомним, спикер. На эту тему поступает много обращений.

Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей. Поэтому он выступил с инициативой защитить добросовестных покупателей от возможного мошенничества, когда они могут остаться и без денег, и без имущества. Ведь, покупая автомобиль, человек может не знать, что он находится под обременением — чаще всего банка. Продавец может об этом не сказать, а как только бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать.

В Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль. В ПТС такие сведения не вносят, в органы ГИБДД не передают.

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Такие образом, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег.

Володин предлагает усилить взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство. По аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью.

Он предложил своим подписчикам обсудить эту тему, но уже очевидно, что данная идея должна найти поддержку.

Техосмотр отменили, но радоваться рано.



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