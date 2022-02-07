Подписать соглашение о намерениях «Соллерс» и Chery планируют до середины 2022 года.

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Автомобилестроительная компания Sollers Вадима Швецова (выпускает УАЗы) и китайский автопроизводитель Chery ведут переговоры о совместном производстве автомобилей, материалов для автопрома и развитии новых технологий в области электротранспорта, подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе «Соллерс груп».

Известно также, что во время разговора председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в день открытия Олимпиады обсуждалась тема совместного производства автомобилей Chery на базе Ульяновского автомобильного завода, об этом ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С середины 2021 года Chery ищет партнера и возможность локализации электромобилей в РФ.

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Сегодня продуктовая линейка китайской компании включает семь моделей: Little Ant (EQ1), Ant, Tiggo E (Tiggo 4), Arrizo E (Arrizo 5), Tiggo3xe (Tiggo 2), eQ и eQ2. В апреле 2021 года компания представила два новых электромобиля — EQZ и EQX, причем последний оснащен функцией автопилотирования. В России на сегодняшний день марка продает исключительно кроссоверы с ДВС: Tiggo 8, Tiggo 8 pro Tiggo 7 pro и Tiggo 4.

Ранее на УАЗе говорили о том, что отказываются от собственных разработок и будут лишь посильно совершенствовать уже выпускающиеся модели и готовиться к вхождению в глобальный автоконцерн.

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