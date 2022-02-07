Эти подержанные машины стоят дороже точно таких же новых

Например, на годовалый Gelandewagen в США сейчас накручивают треть цены по сравнению с точно таким же, но без пробега!

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Уже довольно продолжительное время мы наблюдаем эту тенденцию на рынке подержанных авто: многие модели не становятся дешевле и даже наоборот, дорожают несмотря на то, что конкретные представленные экземпляры становятся все старше и старше. А рынок США, похоже, готов явить нам еще одну сторону новой реальности: цены на некоторые подержанные машины выше, чем на соответствующие новые. Motor1 объясняет это просто: сейчас промышленность не способна дать столько новых автомобилей, сколько хотят купить клиенты.

Подержанный автомобиль вы можете получить уже через несколько дней, а доставка нового может растянуться на время до года. Это обстоятельство приводит к ажиотажу на вторичном рынке и росту цен. Ссылаясь на данные поисковой платформы iSeeCars, издание сообщает, что в среднем автомобиль с возрастом 1 год сейчас стоит на 1,3% дороже, чем эквивалентный новый. Но некоторые б/у машины очень существенно дороже новых.

Рейтинг самых переоцененных моделей на рынке авто c пробегом в США

Модель Разница между ценой б/у и нового авто % $ Mercedes-Benz G-Class 35,6 62 705 Chevrolet Corvette 20,2 16 645 Tesla Model 3 17,8 8300 Ford Bronco Sport 16,4 5766 Chevrolet Trailblazer 15,6 4270 Toyota RAV4 Hybrid 14,8 5298 Chevrolet Suburban 12,9 9106 Toyota Tacoma 12,2 4530 Toyota C-HR 12,2 3230 Kia Telluride 12,1 5552

Издание пишет, что зафиксированный уровень — рекордно высокий для рынка подержанных авто. Как, видим, абсолютным хитом является годовалый Mercedes-Benz G-Class, который на 35,6% дороже, чем новый. Также в Топ-5 американского рейтинга дороговизны среди машин с возрастом 1 год входят Chevrolet Corvette, Tesla Model 3, Ford Bronco Sport и Chevrolet Trailblazer.

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Фото: Mercedes-Benz