Эти подержанные машины стоят дороже точно таких же новых

Уже довольно продолжительное время мы наблюдаем эту тенденцию на рынке подержанных авто: многие модели не становятся дешевле и даже наоборот, дорожают несмотря на то, что конкретные представленные экземпляры становятся все старше и старше. А рынок США, похоже, готов явить нам еще одну сторону новой реальности: цены на некоторые подержанные машины выше, чем на соответствующие новые. Motor1 объясняет это просто: сейчас промышленность не способна дать столько новых автомобилей, сколько хотят купить клиенты.
Подержанный автомобиль вы можете получить уже через несколько дней, а доставка нового может растянуться на время до года. Это обстоятельство приводит к ажиотажу на вторичном рынке и росту цен. Ссылаясь на данные поисковой платформы iSeeCars, издание сообщает, что в среднем автомобиль с возрастом 1 год сейчас стоит на 1,3% дороже, чем эквивалентный новый. Но некоторые б/у машины очень существенно дороже новых.
Рейтинг самых переоцененных моделей на рынке авто c пробегом в США
|Модель
|Разница между ценой б/у и нового авто
|%
|$
|Mercedes-Benz G-Class
|35,6
|62 705
|Chevrolet Corvette
|20,2
|16 645
|Tesla Model 3
|17,8
|8300
|Ford Bronco Sport
|16,4
|5766
|Chevrolet Trailblazer
|15,6
|4270
|Toyota RAV4 Hybrid
|14,8
|5298
|Chevrolet Suburban
|12,9
|9106
|Toyota Tacoma
|12,2
|4530
|Toyota C-HR
|12,2
|3230
|Kia Telluride
|12,1
|5552
Издание пишет, что зафиксированный уровень — рекордно высокий для рынка подержанных авто. Как, видим, абсолютным хитом является годовалый Mercedes-Benz G-Class, который на 35,6% дороже, чем новый. Также в Топ-5 американского рейтинга дороговизны среди машин с возрастом 1 год входят Chevrolet Corvette, Tesla Model 3, Ford Bronco Sport и Chevrolet Trailblazer.
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Фото: Mercedes-Benz