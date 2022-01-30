Огромная скидка? Не ведитесь! 5 признаков авто с пробегом, которых лучше избегать

Ранний китайский автопром
Даже если цена на «китайца» будет в пределах 200 000 руб. это уже будет настоящий «гроб на колесах». Первые китайские автомобили, попавшие на наш рынок, не славились надежностью и на краш-тестах, будучи новыми, сминались, как бумага.
Если к этому добавить появившуюся со временем коррозию лонжеронов, стоек и порогов, то рядом с такой машиной и стоять страшно, не говоря уже о поездке на ней. Имейте в виду, что китайские производители автомобилей стремительно прогрессируют. Модели сменялись одна за другой буквально через пару лет после начала выпуска. Это означает, что найти запчасти на 10-летнюю китайскую машину уже непросто. На 15-летнюю — днем с огнем не сыщешь.
Вырезан нейтрализатор
Даже не смотрите в сторону автомобилей с вырезанным каталитическим нейтрализатором. Определить отсутствие этой детали можно по звуку выхлопа с характерным потрескиванием. Запах выхлопных газов будет резким. Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Делают это двумя способами: извлекают керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя либо вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.
Автомобили с удаленным нейтрализатором официально запрещены к эксплуатации. Вы не сможете пройти техосмотр. Да, он перестал быть обязательным для некоторых категорий автовладельцев, но по-прежнему нужен при регистрационных действиях с автомобилем. Не забывайте об этом.
Расходы на содержание
При отсутствии поблизости охраняемой автостоянки или собственного гаража лучше воздержаться от покупки машин престижных марок. Mercedes-Benz, BMW, Porsche и другие премиальные машины, даже в возрасте, по-прежнему ценятся у автоворов.
Дело в том, что запчасти на такие машины дороги и их часто похищают. Речь, например, о фарах или тех же каталитических нейтрализаторах. Покупка этих деталей может сильно ударить по карману.
Переобуть эти кроссоверы также удовольствие не из дешевых. Потребуется комплект шин диаметром 20–21 дюйм. А это минимум 14 000 рублей за одну шину.
Геометрия кузова
В случае невозможности отрегулировать на сервисе сход-развал колес лучше отказаться от покупки машины. Это будет означать, что автомобиль побывал в серьезном ДТП, после чего было сделано некачественное восстановление. Скорее всего, у кузова нарушена геометрия.
Первое, что будет происходить с автомобилем, — это повышенный и неравномерный износ шин. Также нарушение угла установки колес негативно повлияет на управляемость. А это безопасность ваша и ваших пассажиров.
Восстановление геометрии обойдется в кругленькую сумму либо будет в принципе невозможно.
Двигатель и коробка передач
Любые посторонние шумы, толчки, неравномерная работа двигателя на всех режимах — повод поискать другую машину.
Если такие симптомы наблюдаются у дорогого автомобиля, да еще дизельного, даже не начинайте разговор с продавцом. Проблемы дизельных двигателей решаются гораздо сложнее, чем у бензиновых. Расходы на ремонт могут сравняться со стоимостью самой машины.
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