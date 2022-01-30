Огромная скидка? Не ведитесь! 5 признаков авто с пробегом, которых лучше избегать

Цены на новые автомобили растут с каждым днем. В то же время на вторичном рынке можно отыскать интересные варианты по доступной цене. Иногда попадаются недорогие машины даже премиум-класса.

Ранний китайский автопром

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Даже если цена на «китайца» будет в пределах 200 000 руб. это уже будет настоящий «гроб на колесах». Первые китайские автомобили, попавшие на наш рынок, не славились надежностью и на краш-тестах, будучи новыми, сминались, как бумага.

Если к этому добавить появившуюся со временем коррозию лонжеронов, стоек и порогов, то рядом с такой машиной и стоять страшно, не говоря уже о поездке на ней. Имейте в виду, что китайские производители автомобилей стремительно прогрессируют. Модели сменялись одна за другой буквально через пару лет после начала выпуска. Это означает, что найти запчасти на 10-летнюю китайскую машину уже непросто. На 15-летнюю — днем с огнем не сыщешь.

Вырезан нейтрализатор

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Даже не смотрите в сторону автомобилей с вырезанным каталитическим нейтрализатором. Определить отсутствие этой детали можно по звуку выхлопа с характерным потрескиванием. Запах выхлопных газов будет резким. Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Делают это двумя способами: извлекают керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя либо вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Автомобили с удаленным нейтрализатором официально запрещены к эксплуатации. Вы не сможете пройти техосмотр. Да, он перестал быть обязательным для некоторых категорий автовладельцев, но по-прежнему нужен при регистрационных действиях с автомобилем. Не забывайте об этом.

Расходы на содержание

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При отсутствии поблизости охраняемой автостоянки или собственного гаража лучше воздержаться от покупки машин престижных марок. Mercedes-Benz, BMW, Porsche и другие премиальные машины, даже в возрасте, по-прежнему ценятся у автоворов.

Дело в том, что запчасти на такие машины дороги и их часто похищают. Речь, например, о фарах или тех же каталитических нейтрализаторах. Покупка этих деталей может сильно ударить по карману.

Особенно страдают от автоворов владельцы подержанных VW Touareg... ...и стараются защитить оптику своих машин разными способами.

Переобуть эти кроссоверы также удовольствие не из дешевых. Потребуется комплект шин диаметром 20–21 дюйм. А это минимум 14 000 рублей за одну шину.

Геометрия кузова

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В случае невозможности отрегулировать на сервисе сход-развал колес лучше отказаться от покупки машины. Это будет означать, что автомобиль побывал в серьезном ДТП, после чего было сделано некачественное восстановление. Скорее всего, у кузова нарушена геометрия.

Первое, что будет происходить с автомобилем, — это повышенный и неравномерный износ шин. Также нарушение угла установки колес негативно повлияет на управляемость. А это безопасность ваша и ваших пассажиров.

Восстановление геометрии обойдется в кругленькую сумму либо будет в принципе невозможно.

Двигатель и коробка передач

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Любые посторонние шумы, толчки, неравномерная работа двигателя на всех режимах — повод поискать другую машину.

Если такие симптомы наблюдаются у дорогого автомобиля, да еще дизельного, даже не начинайте разговор с продавцом. Проблемы дизельных двигателей решаются гораздо сложнее, чем у бензиновых. Расходы на ремонт могут сравняться со стоимостью самой машины.