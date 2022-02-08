Власти придумали, как обезопасить пешеходов

Разработан новый ГОСТ по безопасности людей, находящихся на проезжей части.

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Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ; курируется Минтрансом) разработал проект единого ГОСТа «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования», в котором фигурируют термины «рефюж», «дивертор» и «шикан» — обозначающие специально созданные препятствия для замедления скорости потока и отдельной машины.

Эти новшества позволят «успокоить движение» автомобилей и способствовать безопасности пешеходов на проезжей части, сообщает «Коммерсантъ», изданию удалось ознакомиться с документом.

Требования к безопасности пешеходов упоминаются в разных ГОСТах и сводах правил, но единого нормативного документа на эту тему не существует. Однако проблема безопасности пешеходов в России есть: наезды на пешеходов составляют 26% в общем числе ДТП, за 11 месяцев 2021 года произошло более 32 тыс. аварий, в которых пострадали пешеходы.

РосдорНИИ, изучив международный опыт, предлагает делать приподнятые на 8 см над проезжей частью перекрестки с одновременным ограничением скорости в 20–40 км/ч, сокращать число полос движения или уменьшать их ширину, организовывать «зигзагообразное движение» машин с помощью направляющих трапециевидных или овальных островков. Организация зигзагообразного движения как раз и названа шиканом. Дивертор — это ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке, а рефюж — защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов.

Внутри микрорайонов скорость не должна превышать 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения — 30 км/ч, на магистральных улицах районного значения — 40 км/ч, на загородных дорогах — 70 км/ч.

Приподнятые над дорогой переходы вблизи школ и детских садов: должны быть не выше 7–15 см, в зависимости от наличия бордюра.

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Однако единодушного одобрения проект не вызвал: в ГИБДД сомневаются по поводу успокоения движения с помощью зигзагов-«шикан». В ведомстве считают, что сначала нужно выслушать мнение специалистов, ведь спонтанное внедрение таких новшеств может привести к обратному эффекту — росту аварийности.

Госавтоинспекция также обратила внимание на приподнятые переходы, совмещенными с «лежачими полицейскими»: автомобили с низким клиренсом в таких местах проехать не смогут.

В РосдорНИИ рассчитывают утвердить проект ГОСТа к концу 2022 года, однако не только у ГИБДД, но и у независимых экспертов к документу остаются вопросы.