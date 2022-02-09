Nissan прекращает разработку двигателей

Но проделать такой «фокус» в США производитель не рискнул.

Nissan станет первым крупным японским автопроизводителем, который полностью откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания. Все (почти) усилия компании будут направлены на проектирование электромобилей, их узлов и агрегатов.

Как утверждает издание Nikkei, Nissan уже прекратил разработку двигателей внутреннего сгорания для европейского рынка, поскольку в стандарты Евро-7 они вписываются с огромным трудом и неоправданными затратами.

Что касается Китая и Японии, Nissan будет сворачивать разработки постепенно, отдавая приоритет обновлениям, а не новым разработкам, а также гибридным силовым установкам.

При этом компания не планирует закрывать заводы по производству двигателей и распускать рабочих.

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Что касается Соединенных Штатов, то это единственная страна, где разработка новых двигателей внутреннего сгорания продолжится. Оснащаться новинками будут пикапы и внедорожники, на традиционные версии которых в Штатах очень высокий спрос. Но инвестиции в исследования и разработки двигателей, которые в настоящее время составляют около 500 миллиардов иен (около 326 млрд рублей) сократятся. Большая часть этих средств будет направлена на разработку новых электрических силовых агрегатов.

Ранее разработку новых двигателей внутреннего сгорания прекратила компания Hyundai.

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Фото: Nissan