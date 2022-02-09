Nissan прекращает разработку двигателей — журнал За рулем

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Nissan прекращает разработку двигателей

Но проделать такой «фокус» в США производитель не рискнул.

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Nissan станет первым крупным японским автопроизводителем, который полностью откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания. Все (почти) усилия компании будут направлены на проектирование электромобилей, их узлов и агрегатов.

Как утверждает издание Nikkei, Nissan уже прекратил разработку двигателей внутреннего сгорания для европейского рынка, поскольку в стандарты Евро-7 они вписываются с огромным трудом и неоправданными затратами.

Что касается Китая и Японии, Nissan будет сворачивать разработки постепенно, отдавая приоритет обновлениям, а не новым разработкам, а также гибридным силовым установкам.

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При этом компания не планирует закрывать заводы по производству двигателей и распускать рабочих.

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Что касается Соединенных Штатов, то это единственная страна, где разработка новых двигателей внутреннего сгорания продолжится. Оснащаться новинками будут пикапы и внедорожники, на традиционные версии которых в Штатах очень высокий спрос. Но инвестиции в исследования и разработки двигателей, которые в настоящее время составляют около 500 миллиардов иен (около 326 млрд рублей) сократятся. Большая часть этих средств будет направлена на разработку новых электрических силовых агрегатов.

Фото: Nissan

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