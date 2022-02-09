Mazda объявила дату дебюта нового кроссовера CX-60 — журнал За рулем

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Mazda объявила дату дебюта нового кроссовера CX-60

А также представила первый видеотизер новинки.

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Компания Mazda выпустила видеотизер нового CX-60 PHEV 2023 года, мощностью более 300 л.с., который дебютирует 8 марта в 17 часов по восточноевропейскому времени. Кроссовер станет первым автомобилем из линейки новых продуктов, анонсированной японской компанией в октябре прошлого года. Автомобиль появится в Европе, Японии и на других рынках, но не в Соединенных Штатах, где Mazda собирается продавать аналог — CX-70, но с более широким кузовом.

CX-60 уже был замечен во время рекламной фотосессии в ноябре прошлого года, и тизер подтверждает, что тот автомобиль был настоящим. Он имеет идентичную конфигурацию фар со светодиодными дневными ходовыми огнями с горизонтальной линией, которая доходит до решетки радиатора.

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На Старом континенте Mazda планирует продавать CX-60 2023 года с подключаемой гибридной установкой, сочетающей четырехцилиндровый 2,5-литровый бензиновый двигатель с электродвигателем. За этой моделью последует трехрядный CX-80.

Оба внедорожника поступят в продажу в Европе в течение следующих двух лет.

Mazda пока ничего не говорит о других двигателях внутреннего сгорания, которые появятся в Европе.

Фото: Depositphotos

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