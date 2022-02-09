За многократное управление автомобилем без прав будет уголовная ответственность

Автором инициативы выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ужесточить административное наказание за повторное управление транспортным средством без прав, а также установить уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства за такое деяние, совершенное при наличии трех административных правонарушений.

«Сегодня такой признак повторности вообще отсутствует, у нас всегда одинаковая планка ответственности, то есть можно 150 раз нарушать, не имея права управления ездить, и платить один и тот же штраф», — передает слова Яровой ТАСС.

Депутат напомнила, что сегодня при первом правонарушении штраф составит 30 тыс. рублей и административный арест до 15 суток, а также обязательные работы от 100 до 200 часов. За повторное управление транспортным средством лицом, которое лишено такого права, Яровая предлагает установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.



Второе предложение депутата — для тех, кто лишен права управления и уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав, установить уже уголовную ответственность. То есть к уголовной ответственности приведут три правонарушения.





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И третье — дополнительной мерой по защите общественной безопасности может стать конфискация транспортного средства у нарушителей. В этом случае Яровая предлагает установить перечень преступлений, которые станут основанием для конфискации автомобиля у собственников.

Фото:Елена Афонина/ТАСС