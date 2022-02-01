Уголовка за превышение: сажать будут или нет?

В Государственной думе принят так называемый закон о борьбе с лихачами. Разбираемся, кого он коснется и кому уже надо задуматься.

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В Уголовном кодексе РФ появится новая «водительская» статья: 264² УК РФ. Ее уже окрестили попыткой законодателей бороться с лихачами. В пояснительной записке к закону депутаты привели статистику, что в 2020 году за превышение скорости от 60 до 80 км/ч было возбуждено 440 435 дел, а за превышение на 80 км/ч и более — 58 959 дел.

В КоАП РФ существует санкция за повторное нарушение (то есть нарушение, совершенное в течение года) по этим статьям. Так вот, в 2020 году повторно нарушили скоростной режим на 60+ км/ч аж 202 142 раза. Доля нарушений скорости, выявленных камерами фиксации нарушений, в пояснительной записке не указывается, однако можно предположить, что она превалирует.

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Вторым нарушением, попавшим в поле зрения депутатов, стала «встречка». По статье 12.15.4 (выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления) в 2020 году было возбуждено 596 885 дел. За повторный в течение года выезд на встречку (ст. 12.15.5 КоАП РФ) было возбуждено 44 850 дел. Здесь, конечно, нужно понимать, что количество дел не равно количеству водителей, так как на одного водителя может быть возбуждено много дел об административном правонарушении. Но всё равно это количество весьма значительное.

Что предложили депутаты? Если водителя лишили права управления транспортным средством по статье 12.9.7 или 12.15.5 КоАП РФ (повторное нарушение либо скоростного режима, либо повторный выезд на встречную полосу в нарушение ПДД), то есть он уже как минимум дважды совершил грубое административное правонарушение за год и попался гаишникам, которые отправили материалы дела в суд, где данного водителя лишили права управления автомобилем, а потом, будучи лишенным (то есть у водителя уже нет прав, но он всё равно сел за руль, что является отдельным составом административного правонарушения), он выехал на встречку или превысил скорость на 60+ км/ч и опять попался инспекторам ГИБДД, то такого человека будут судить по новой статье Уголовного кодекса РФ.

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Таким образом, чтобы получить судимость по новой статье 2642 УК РФ, нужно:

Превысить на 60+ км/ч или выехать на полосу встречного движения, при этом попасться инспекторам ГИБДД. В течение года после совершения первого нарушения опять превысить скорость на 60+ км/ч или опять выехать на встречку и опять попасться на глаза инспекторам ГИБДД. После лишения права управления автомобилем на год категорически не согласиться с этим и: