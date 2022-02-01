Уголовка за превышение: сажать будут или нет?

В Уголовном кодексе РФ появится новая «водительская» статья: 264² УК РФ. Ее уже окрестили попыткой законодателей бороться с лихачами. В пояснительной записке к закону депутаты привели статистику, что в 2020 году за превышение скорости от 60 до 80 км/ч было возбуждено 440 435 дел, а за превышение на 80 км/ч и более — 58 959 дел.
В КоАП РФ существует санкция за повторное нарушение (то есть нарушение, совершенное в течение года) по этим статьям. Так вот, в 2020 году повторно нарушили скоростной режим на 60+ км/ч аж 202 142 раза. Доля нарушений скорости, выявленных камерами фиксации нарушений, в пояснительной записке не указывается, однако можно предположить, что она превалирует.
Вторым нарушением, попавшим в поле зрения депутатов, стала «встречка». По статье 12.15.4 (выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления) в 2020 году было возбуждено 596 885 дел. За повторный в течение года выезд на встречку (ст. 12.15.5 КоАП РФ) было возбуждено 44 850 дел. Здесь, конечно, нужно понимать, что количество дел не равно количеству водителей, так как на одного водителя может быть возбуждено много дел об административном правонарушении. Но всё равно это количество весьма значительное.
Что предложили депутаты? Если водителя лишили права управления транспортным средством по статье 12.9.7 или 12.15.5 КоАП РФ (повторное нарушение либо скоростного режима, либо повторный выезд на встречную полосу в нарушение ПДД), то есть он уже как минимум дважды совершил грубое административное правонарушение за год и попался гаишникам, которые отправили материалы дела в суд, где данного водителя лишили права управления автомобилем, а потом, будучи лишенным (то есть у водителя уже нет прав, но он всё равно сел за руль, что является отдельным составом административного правонарушения), он выехал на встречку или превысил скорость на 60+ км/ч и опять попался инспекторам ГИБДД, то такого человека будут судить по новой статье Уголовного кодекса РФ.
Таким образом, чтобы получить судимость по новой статье 2642 УК РФ, нужно:
- Превысить на 60+ км/ч или выехать на полосу встречного движения, при этом попасться инспекторам ГИБДД.
- В течение года после совершения первого нарушения опять превысить скорость на 60+ км/ч или опять выехать на встречку и опять попасться на глаза инспекторам ГИБДД.
- После лишения права управления автомобилем на год категорически не согласиться с этим и:
3.1. Сесть за руль во время течения срока лишения прав.
3.2. И не просто сесть за руль, но и выехать на полосу встречного движения или ехать с превышением 60+.
3.3. И не просто так ехать, но и делать это перед патрульным автомобилем ГИБДД.
Да-да, «живое» участие инспектора ГИБДД обязательно. Данные камер фиксации нарушений не будут применяться для целей новой статьи УК РФ. Ведь как, например, привлечь в данном случае к ответственности юридическое лицо? Или что делать в тех случаях, если за рулем находился не собственник? Или у собственника вообще нет водительского удостоверения?
Согласитесь, столько многоэтажное сочетание нарушений выглядит маловероятным для обычного водителя. Поэтому их данная статья УК РФ не коснется с максимальной долей вероятности.
Конечно, на дорогах бывает всякое, и многие нормальные водители, не имеющие никаких хулиганских намерений, иногда нарушают требования разметки и попадаются «на встречке». Но обычно на этом всё и заканчивается: водитель, даже если и получил наказание в виде лишения, после возврата прав ездит, как правило, предельно осторожно. Ходить пешком год (это 12.15.5 КоАП РФ) не хочется никому.
Некоторое количество водителей (приблизительно 45 тысяч человек в год) попадается на повторном нарушении, и эта новая статья УК направлена именно на них, чтобы они не только не садились за руль будучи лишенными, но и не совершали уже в третий раз грубейших нарушений правил дорожного движения.
Те же водители, которые не поймут намеков со стороны государства, получат в наказание либо крупный штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. В качестве альтернативного наказания предусмотрены также обязательные и принудительные работы. Если же водителя уже привлекали по этой статье УК, то повторное наказание становится более серьезным: штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
Очевидно, что привлеченных по этой статье будет немного, но они наверняка будут. О первых случаях привлечения к ответственности по 264² УК мы вам обязательно расскажем.
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