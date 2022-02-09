На протяжении многих лет наш журнал издавался под эгидой Оборонного общества.

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В январе 2022 года исполнилось 95 лет со дня образования Оборонного общества, которое до сих пор занимает важное место в государственной системе и деятельности Вооруженных сил РФ.

За эти годы ДОСААФ воспитал миллионы молодых ребят и девушек, дал им дорогу в жизнь, востребованные профессии и навыки.

И нам Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России организация совсем не чужая. ДОСААФ (ранее ОСОАВИАХИМ) был издателем журнала «За рулем» с 1938 по 1940 годы, а также после возобновления выпуска журнала в 1956 году и до 1992 года.

Разумеется, принадлежность к Оборонному обществу во многом определяла облик и содержание «За рулем» на протяжении многих лет.

Журнал знакомил с передовым опытом подготовки водителей в автошколах ДОСААФ, рассказывал об особенностях вождения армейских машин, о подвигах военных водителей. «За рулем» увлекал читателей репортажами с многочисленных соревнований по авто- и мотоспорту в СССР и за рубежом, представлял лучших спортсменов.

«За рулем» вместе с ДОСААФ помогал развивать технические виды спорта по всей стране, пробуждал интерес к новым видам соревнований: зимним трековым автогонкам, кроссу на багги и другим.

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В настоящее время ДОСААФ России по-прежнему решает множество разнообразных задач, среди которых военно-патриотическое воспитание; подготовка молодых людей по военно-учетным специальностям; развитие авиационных и технических видов спорта; подготовка массовых технических профессий и развитие технического творчества детей и молодежи; оказание помощи военным комиссариатам в отборе граждан для службы по контракту.

«За рулем» поздравляет ДОСААФ сo знаменательной датой и желает всем ветеранам и сотрудникам организации крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в служении на благо России.

Фото: Depositphotos