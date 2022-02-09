Hyundai представил внедорожник Beast

Этот автомобиль на базе Tucson был создан специально для фильма «Анчартед: На картах не значится», который выйдет на экраны завтра — 10 февраля 2022 года.

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Да, это серийный Tucson, но автомобиль получил ряд интересных доработок, которые сделали его отличным внедорожником, пусть и не рамным.

Модернизацией популярного кроссовера занимались специалисты технического центра Hyundai в Ирвине (штат Калифорния, США) в сотрудничестве, конечно же, с Sony Pictures, снявшей фильм «Анчартед: На картах не значится».

Фильм основан на серии популярных видеоигр для PlayStation, в которых рассказывается об ограблении, организованном охотником за сокровищами. В фильме снялись Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас и Софья Тейлор.

Но вернемся к автомобилю. По сравнению с обычным кроссовером машина для фильма получила защитные дуги спереди с лебедкой и дополнительными компактными светодиодными фонарями, шноркель для преодоления более глубоких бродов, специальный багажник на крыше, боковые подножки и накладки на крылья.

Черные стальные колесные диски «обуты» в шины Nitto A/T от Toyo, а подвеска кажется приподнятой, что увеличило дорожный просвет, а также углы въезда и съезда. И наверняка не обошлось без серьезной защиты днища.

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Помимо Hyundai Tucson «Beast» в фильме были сняты Genesis G90, G80 и GV90.

Это уже второй раз, когда Hyundai сотрудничает с Sony Pictures. Первым опытом был фильм «Человек-паук: Нет пути домой».

Тем временем Арнольд Шварценеггер снялся в забавной рекламе BMW.

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Фото: Hyundai, Sony Pictures

Видео: Sony Pictures