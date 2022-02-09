Kia полностью изменит свои дилерские центры

Первый центр уже реконструирован, и так будут выглядеть все автосалоны бренда после 2024 года.

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Российское представительство Kia заявило о завершении реконструкции первого дилерского центра, оформленного в новой концепции Kia Store — это центр «АвтоГермес» на западе Москвы.

На его примере можно видеть, как в скором будущем будут выглядеть все автосалоны компании в России. Реконструкция дилеров происходит в рамках глобальной трансформации бренда.

Теперь в оформлении используются минималистичный подход и более мягкая цветовая палитра. В компании считают, что древесные тона и мягкая мебель подарят клиентам современную уютную атмосферу, напоминающую домашнюю гостиную.

Показанный на фото центр имеет шоурум площадью 624 квадратных метра, на которых может быть выставлено 14 автомобилей. Почти столько же отдано под слесарный цех с 15 постами диагностики, обслуживания и ремонта. Еще есть большой склад, а также кафе и просторная клиентская зона — она занимает 154 квадратных метра.

В центре предоставляется полный набор услуг для клиентов: продажа новых и подержанных авто, trade-in, тест-драйвы, оформление подписки на авто, страхование и кредитование. Как сообщает пресс-служба, сейчас 30 центров по России уже обновили в новом стиле свой фасад, а полный переход к таким салонам планируется завершить к концу 2024 года.

А уже в 2022 году у дилеров появится рестайлинговый K900, у которого даже название обновилось: теперь это Kia K9.

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Фото: Kia