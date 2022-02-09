Kia полностью изменит свои дилерские центры — журнал За рулем

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Kia полностью изменит свои дилерские центры

Первый центр уже реконструирован, и так будут выглядеть все автосалоны бренда после 2024 года.

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Российское представительство Kia заявило о завершении реконструкции первого дилерского центра, оформленного в новой концепции Kia Store — это центр «АвтоГермес» на западе Москвы.

На его примере можно видеть, как в скором будущем будут выглядеть все автосалоны компании в России. Реконструкция дилеров происходит в рамках глобальной трансформации бренда.

Теперь в оформлении используются минималистичный подход и более мягкая цветовая палитра. В компании считают, что древесные тона и мягкая мебель подарят клиентам современную уютную атмосферу, напоминающую домашнюю гостиную.

Kia полностью изменит свои дилерские центры

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Показанный на фото центр имеет шоурум площадью 624 квадратных метра, на которых может быть выставлено 14 автомобилей. Почти столько же отдано под слесарный цех с 15 постами диагностики, обслуживания и ремонта. Еще есть большой склад, а также кафе и просторная клиентская зона — она занимает 154 квадратных метра.

Kia полностью изменит свои дилерские центры

В центре предоставляется полный набор услуг для клиентов: продажа новых и подержанных авто, trade-in, тест-драйвы, оформление подписки на авто, страхование и кредитование. Как сообщает пресс-служба, сейчас 30 центров по России уже обновили в новом стиле свой фасад, а полный переход к таким салонам планируется завершить к концу 2024 года.

  • А уже в 2022 году у дилеров появится рестайлинговый K900, у которого даже название обновилось: теперь это Kia K9.
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Фото: Kia

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