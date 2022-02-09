Подорожали автомобили Kia — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей — журнал За рулем

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Подорожали автомобили Kia — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей

Прибавили в цене практически все модели.

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Меньше всех подорожал самый маленький автомобиль бренда — Kia Picanto. Цены на этот хэтчбек выросли на 10 тысяч рублей. Модели Kia Ceed, Ceed SW, XCeed и Cerato стали дороже на 20 тысяч рублей, седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X «потяжелели» на 30 тысяч рублей, на 50 тысяч — кроссовер Sportage и седан К5, на 60 тысяч — фастбек Stinger, сообщает портал «Цена Авто».

Наибольшее подорожание затронуло три модели: минивэн Carnival, внедорожник Mohave и кроссовер Sorento — на 100 тыс. рублей.

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Сейчас цены на эти модели стартуют:

  • Picanto — от 934 900 рублей
  • Rio — от 984 900 рублей
  • Rio X — от 1 104 900 рублей
  • Cerato — от 1 444 900 рублей
  • Kia Ceed — от 1 464 900 рублей
  • Ceed SW — от 1 504 900 рублей
  • XCeed — от 1 874 900 рублей
  • К5 — от 1 884 900 рублей
  • Sportage — от 1 964 900 рублей
  • Sorento — от 2 559 900 рублей
  • Stinger — от 2 719 900 рублей
  • Carnival — от 2 864 900 рублей
  • Mohave — от 4 079 900 рублей.

В январе, согласно статистике АЕБ, российские дилеры Kia реализовали 12 321 новый автомобиль, что на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года. Бестселлерами нашего рынка стали Rio — 6201 штук, 1-е место в топ-25 легковых автомобилей и Seltos — 1754 шт. (12-е место).

Фото: Kia

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