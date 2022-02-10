Автохаму вкатили огромный штраф за неприличный жест на камеру

Он превышал допустимую скорость «всего» на 10 км/ч. И, если не маленькая деталь, отделался бы незначительной суммой.

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В январе 2020 года в Ратингене (Германия) «засветился» водитель BMW. На фото отчетливо видно, что, превышая, он показывает средний палец в сторону камеры контроля скорости.

Дорожной службе это не понравилось, и она подала жалобу на оскорбление. Районное управление полиции восприняло этот снимок как демонстрацию неуважения ко всем сотрудникам полиции, спасателям и пожарным.

В сообщении полиции отмечается, что уважения заслуживают все — не только полицейские, но и сотрудники на пунктах измерения скорости. Граждане не упускают возможности пожаловаться на неточность показаний измерительных приборов, что они расположены не там, спрятаны от глаз водителя, все верно, нарушения нужно фиксировать, но нужно отвечать и за свои действия.

«Мы ответственно заявляем, что работаем не для того, чтобы обдирать людей, а для повышения безопасности на дорогах. Вот почему мы стоим на улицах, где люди, как известно, превышают скорость или где происходят опасные ситуации. Мы делаем это для безопасности всех участников дорожного движения, но не даем себя в обиду»., — таким текстом сопроводила этот снимок полиция Северного Рейна-Вестфалии.

Районный суд в Ратингене счел оскорбление вполне подтверждённым фотоснимком и назначил водителю штраф в размере 1200 евро (так бы он заплатил всего 40 евро). Таким образом, одним движением руки нарушитель умножил свой штраф в 30 раз.

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Суд также наложил на автохама запрет на вождение автомобиля сроком на один месяц.

Между тем, оскорбление государственного служащего не является преступлением в Германии, потому что уголовный кодекс этой страны не делает различия между полицейским и гражданским лицом. Такие нарушения также не числятся в перечне дорожных штрафов. В данном случае суд рассмотрел этот жест как оскорбление, когда честь другого человека подвергается нападкам или игнорируется. Согласно букве закона, это могут быть бранные слова или уничижительные жесты.

Обозвал соседа по потоку? Иногда это даже полезно.

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Фото: Polizei NRW Mettmann/Facebook, depositphotos.com