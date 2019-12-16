Обозвал соседа по потоку? Иногда это даже полезно

Специалисты выяснили, то 85% водителей теряет контроль за рулем как минимум раз в месяц.

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«Ты идиот, ты где права купил???» — это еще самое безобидное из оскорблений, которые слышат участники дорожного движения, особенно новички. Согласно исследованию, проведенному немецкой компанией CarDelMar, ругань за рулем является непременной частью повседневной автомобильной жизни. Есть даже статистика — 85% всех водителей теряют контроль за рулем как минимум раз в месяц, ругая других или вообще все вокруг (дороги, знаки, организацию движения и т.д.). В ходе исследования опросили 1008 водителей старше 18 лет.

Не станет откровением, что чаще всего за рулем ругаются в крупных городах, где трафик движения наиболее плотный. Замечено также, что умение держать себя в руках, зависит от марки автомобиля. О хамах исследователи тактично умолчали, зато рассказали, что самые приветливые и выдержанные водители ездят на автомобилях марок Seat, Peugeot и Nissan.

Психологи утверждают, что за рулем вообще все люди ругаются чаще, чем в обычной жизни. Потому что анонимность в данном случае подкрепляется краткосрочным характером отношений с другими участниками движения. Обычно в контакте с «раздражителями» водители находятся лишь несколько секунд, и не стесняются давать волю чувствам. Кроме того, они сидят в закрытой машине, и за ее стенами чувствуют себя защищенными. «Мой автомобиль — моя крепость», поэтому многие становятся очень чувствительными к тому, что кто-то задевает или теоретически может повредить их машину. Порой это ощущается почти на физическом уровне.

Отношения во время движения более бессознательны, чем в социальных группах, потому что нет общения, есть только процесс вождения. По мнению психологов, люди за рулем думают меньше. Поскольку водители находятся в анонимном и быстро меняющемся пространстве, они более напряжены и больше думают о защите себя и автомобиля, поэтому реагируют быстрее и агрессивнее, чем если бы они были не за рулем.

А еще каждый из нас старается переложить вину на других, если что-то идет вразрез с нашими представлениями. При этом именно ты можешь, не отдавая себе отчета, делать что-то не так, например, ехать слишком медленно, слишком быстро или нерационально.

Часто за рулем выдаются такие тирады, которые вообще не предназначены для других ушей, но, как ни странно, это имеет и плюсы, утверждают психологи.

«Транспортные» отношения дают своеобразную разрядку и помогают избавиться от напряженности в других межличностных отношениях. Например, выпустив пар на дороге, утомленный глава семейства не будет срывать гнев на жене и детях. По крайней мере в этом уверены немецкие психологи.

Не только ругаются, порой и дерутся — монтировки, ломики и клюшки для гольфа — исследователи выяснили, что держат для самообороны наши водители.

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