Миллионер разогнался до 417 км/ч, теперь его будут судить

Лихачу может грозить два года тюрьмы и крупный штраф.

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Радим Пассер, чешский миллионер с состоянием более 300 миллионов долларов и счастливый обладатель Bugatti Chiron. Пару месяцев назад он решил разогнать автомобиль до максимума на немецком автобане между Берлином и Ганновером. Он уже проделывал подобный трюк шесть лет назад на своем Bugatti Veyron, но этот автомобиль гораздо мощнее. Bugatti Chiron оснащен 8-литровым мотором W16 мощностью 1479 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 1600 Нм. С такими показателями он может разогнаться с нуля до 100 км/ч всего за 2,3 секунды, а его максимальная скорость 420 км/ч.

И недавно чешский миллионер решил убедиться, что производитель гиперкаров говорит правду. Радим Пассер поделился видео на своем канале в YouTube, где видно, как он проносится мимо других водителей на шоссе на скорости 417 км/ч. Ролик уже посмотрели более восьми миллионов человек. Но, несмотря на то, что немецкие автомагистрали, как известно, включают в себя участки без ограничения скорости, он получил много негативной реакции. Кроме того, его публично раскритиковало правительство Германии. Он ответил на эти утверждения, сообщив, что снял видео в 4:50 утра в воскресенье, когда на десять километров приходилось десять машин, то есть одна машина на километр. У него была «хорошая видимость» на 3–4 км вперед и достаточно времени, чтобы среагировать. А для максимальной безопасности на 3 мостах дежурили 3 человека.





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Теоретически Пассер не нарушал никакого закона. Но министерство транспорта Германии выпустило заявление, где говорится, что оно не приемлет любое поведение в дорожном движении, которое потенциально может быть опасным для других участников движения. Теперь немецкая прокуратура ведет расследование в отношении 58-летнего миллионера по обвинению в его предполагаемой «незаконной гонке», и за это магнату может грозить до двух лет тюрьмы, а также крупный штраф.

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