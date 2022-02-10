67% автомобилистов готовы доносить на нарушителей ПДД

При условии, если такая функция будет реализована на портале Госуслуг.

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Исследование проводили на портале Дром. 36% согласны сообщать о нарушениях, если «их потом не будут дергать лично».

22% отказались доносить на других водителей: 24% не собираются быть «стукачами», а 8% ответили, что им просто лень.

Напомним, Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года внести поправки в законодательство, чтобы создать правовую базу для наказания автомобилистов за нарушения ПДД, информация о которых была получена через смартфон и специальные мобильные приложения.

В любом случае, об автоматическом наказании речи идти не может, каждое обращение должны проверять специалисты.

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Интересны в данном случае комментарии пользователей к этом опросу. Предложили добавить вариант «За очень грубое нарушение». Другие полагают, что все и так завешано камерами, и штрафы приходят «недетские». Не хватает только доносить друг на друга. А один из пользователей считает, что если к голосованию добавить пункт «да, при условии перечисления 50% от суммы оплаченного штрафа», то большинство выбравших пункт «я не стукач» переметнутся в этот лагерь.

Всероссийский опрос, в котором приняли участие более 11 тысяч человек, проводили с 20 по 26 января 2022 года.

За трехкратное управление автомобилем без прав хотят ввести уголовную ответственность.



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Фото: Ведомости/ТАСС