Opel Astra New: дата продаж в России

Модель предложат в кузовах хэтчбек и универсал.

На заводе в Рюссельсхайме (Германия) стартовало серийное производство Opel Astra New.

У новой Астры четкие и энергичные линии, без излишних украшательств, и свежее «лицо» Opel Vizor. Начиная с базовой комплектации светодиодные фары объединены с решеткой радиатора в общий затемненный блок, оформленный под «забрало» шлема.

Впервые автомобиль комплектуется новым поколением неслепящих адаптивных светодиодных пиксельных фар. Эта система позаимствована у моделей Insignia и Grandland и является лидером в компактном и среднем классах благодаря использованию 168 светодиодных элементов.

Базируется Astra на той же платформе Stellantis EMP2, что и DS4 и Peugeot 308.

В салоне нового автомобиля полностью цифровой кокпит Pure Panel: перед водителем расположен единый блок с интуитивно понятным управлением и двумя экранами: один — для виртуальных приборов, второй — для медиасистемы. Важные настройки, например, климатической системы, можно по-прежнему выполнять напрямую немногочисленными переключателями и регуляторами (не сенсорными).

Автомобиль оснащен системой кругового обзора Intelli-Vision и адаптивным круиз-контролем с функцией Stop&Go.

У Астры комфортные сиденья: передние кресла собственной разработки получили сертификат ассоциации врачей-ортопедов AGR и обеспечивают максимальное удобство даже в дальних поездках.

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Новая пятидверная Astra поступит к клиентам уже весной и сначала будет предлагаться в виде подключаемого гибрида, а в 2023 году появится Astra-e с приводом от электрической батареи.

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Фото: Opel