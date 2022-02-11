Водители до 25 лет в два раза чаще попадают в аварии

Это следует из статистики по ОСАГО, которую опубликовал Банк России на своем сайте.

Доля застрахованных по ОСАГО физлиц на сегодняшний день составляет 85,7%. Типичный водитель сегодня — это опытный водитель среднего и старшего возраста. Доля водителей старше 35 лет со стажем вождения более 10 лет составляет 53,6%.

Молодые водители (до 25 лет) попадают в аварии в два раза чаще, чем в среднем по рынку, в возрасте 25–40 лет — на 2% реже, чем в среднем по рынку, а старше 40 лет — на 35% реже, чем в среднем по рынку.

Аварийность таксистов в 7,6 раза чаще, чем водителей обычных легковых машин. По полисам с неограниченным числом допущенных водителей аварийность на 82% выше, чем по договорам с ограниченным количеством водителей.

Для некоторых категорий транспортных средств средняя премия (то есть сумма, которую взимает страховая компания для покрытия вероятных убытков) имеет ярко выраженную сезонность. Так, автовладельцы-дачники выбирают полисы с ограниченным периодом использования машины и заключают договоры ОСАГО преимущественно в апреле-мае. Так как оплачивается только дачный период, средняя премия в эти месяцы заметно ниже.

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При подготовке сводки Банк России использовал данные автоматизированной системы обязательного страхования. Информация представлена по договорам страхования ОСАГО (за исключением общественного транспорта), заключенным с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года.