Завод Lada Ижевск: старт серийного производства Vesta 2022 — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Завод Lada Ижевск: старт серийного производства Vesta 2022

По первоначальной информации, продажа автомобилей в обновленной версии должна начаться в мае-июне, но, возможно, это произойдет несколько раньше.

Материалы по теме
Новая Lada Vesta — продажи начнутся раньше

11 февраля стартует серийное производство обновленного семейства Lada Vesta на заводе АВТОВАЗа в Ижевске. Отметим, что информация носит неофициальный характер, ее публикует по собственным данным сообщество Avtograd News. Предприятие Lada Ижевск выпускает Весту с сентября 2015 года. Таким образом, до момента запуска фейслифтинговой версии прошло без малого шесть с половиной лет.

Как сообщает источник, запуск серийного производства обновленной версии был назначен на 13:30 по местному времени, т.е. в 12:30 по московскому. На Ижевском автозаводе находится делегация во главе с президентом АВТОВАЗа Николя Мором. Кроме того, на мероприятии присутствуют вице-президенты Ксавье Эжен и Михаил Рябов, ранее возглавлявший ижевскую площадку АВТОВАЗа — запуск Весты в 2015-м происходил именно под началом Рябова.

Завод Lada Ижевск: старт серийного производства Vesta 2022Со старта производства Весты в ее изначальном виде (на фото) прошло более шести лет. За это время завод выпустил свыше 600 тысяч экземпляров модели
Со старта производства Весты в ее изначальном виде (на фото) прошло более шести лет. За это время завод выпустил свыше 600 тысяч экземпляров модели

Материалы по теме
Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!От Весты до Ауруса — 10 главных кроссоверов 2022 года3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

В рамках обновления Vesta FL получила новую светотехнику (в топ-версиях фары и фонари стали полностью светодиодными) и новые бамперы, визуально изменившие модель. Ранее независимые источники сообщали, что в дорогих комплектациях у обновленной Весты будут цифровые приборы, большой вертикальный планшет мультимедиа, климатический блок от Renault Arkana, а также ряд продвинутых функций: бесключевой доступ, запуск с кнопки, мониторинг слепых зон.

Фото: Алена Селезнева / ТАСС

Наше новое видео
Лада Веста новая и старая: что изменилось?
Нашел лучший (ну, почти!) семейный кроссовер — у него лишь 3 недостатка
Наш грузовик, который выпускали 50 лет (а его мотор — все 70)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров130
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: