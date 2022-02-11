Завод Lada Ижевск: старт серийного производства Vesta 2022

По первоначальной информации, продажа автомобилей в обновленной версии должна начаться в мае-июне, но, возможно, это произойдет несколько раньше.

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11 февраля стартует серийное производство обновленного семейства Lada Vesta на заводе АВТОВАЗа в Ижевске. Отметим, что информация носит неофициальный характер, ее публикует по собственным данным сообщество Avtograd News. Предприятие Lada Ижевск выпускает Весту с сентября 2015 года. Таким образом, до момента запуска фейслифтинговой версии прошло без малого шесть с половиной лет.

Как сообщает источник, запуск серийного производства обновленной версии был назначен на 13:30 по местному времени, т.е. в 12:30 по московскому. На Ижевском автозаводе находится делегация во главе с президентом АВТОВАЗа Николя Мором. Кроме того, на мероприятии присутствуют вице-президенты Ксавье Эжен и Михаил Рябов, ранее возглавлявший ижевскую площадку АВТОВАЗа — запуск Весты в 2015-м происходил именно под началом Рябова.

Со старта производства Весты в ее изначальном виде (на фото) прошло более шести лет. За это время завод выпустил свыше 600 тысяч экземпляров модели

В рамках обновления Vesta FL получила новую светотехнику (в топ-версиях фары и фонари стали полностью светодиодными) и новые бамперы, визуально изменившие модель. Ранее независимые источники сообщали, что в дорогих комплектациях у обновленной Весты будут цифровые приборы, большой вертикальный планшет мультимедиа, климатический блок от Renault Arkana, а также ряд продвинутых функций: бесключевой доступ, запуск с кнопки, мониторинг слепых зон.

В недорогих комплектациях приборы останутся аналоговыми, их Веста 2022 позаимствует у Renault Logan, но графика будет оригинальной.

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Фото: Алена Селезнева / ТАСС