Автомобили с пробегом стали дороже на 60%

В январе этого года средняя цена автомобиля с пробегом в стране составила 639 800 рублей.

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Рост стоимости автомобиля с пробегом в начале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +60%, а в сравнении с предыдущим месяцем — +6,6%, показало исследование, проведенное Авито Авто.

В условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на подержанные.

Спрос

Уровень спроса в январе в целом по стране остается стабильным по сравнению с декабрем 2021 года. Наиболее высокая положительная динамика спроса на автомобили с пробегом в начале 2022 года была зафиксирована в Барнауле — +13%, в Иркутске — +9,1% и в Новосибирске — +7,5%.

Также в число регионов с активно растущим спросом на рынке в начале 2022 года вошли Махачкала (+4,8%), Красноярск (+3%) и Ярославль (+2,9%).

Вырос спрос, выросло и предложение подержанных автомобилей — на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Цены

С начала 2022 года подорожание автомобилей с пробегом наблюдается во всех крупных городах России. Наиболее он заметен в Вологде, где средняя цена на автомобили с пробегом выросла на 15,5% по сравнению с декабрем 2021 года до 670 000 рублей.

Особенно заметно средние цены росли в таких городах, как:

Тольятти (+14,2%; 628 000 рублей)

(+14,2%; 628 000 рублей) Челябинске (+11,7%; 669 994 рублей)

(+11,7%; 669 994 рублей) Барнауле (+10,2%; 550 000 рублей)

(+10,2%; 550 000 рублей) Ульяновске (+9,8%; 585 321 рублей).

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В таких городах, как Казань (+0,1%; 790 179 рублей) и Иркутск (+0,7%; 675 000 рублей) цены почти не выросли.

В Москве, по данным за январь 2021 года, покупка автомобиля с пробегом обойдется в среднем в 1 120 200 рублей (+5,2%), в Санкт-Петербурге — 929 000 рублей (+4,4%).