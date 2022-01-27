Эксперт рассказал, как проверить АКП при покупке б/у авто — журнал За рулем

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Эксперт рассказал, как проверить АКП при покупке б/у авто

Проверять коробку нужно в движении.

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Необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры, отпустить педаль тормоза — машина должна медленно поехать сама. То есть фрикционные накладки должны самопроизвольно дать автомобилю плавный, медленный ход вперед. Если это происходит, уже хорошо, рассказал агентству «Прайм» директор по сервису группы «Авилон» Алексей Балашов.

Потом нужно ускориться и проверить АКП в динамике. При переключении с передачи на передачу не должно быть пробуксовок и ударов. Если переключение передач происходит плавно, автоматическая коробка в нормальном состоянии и в ближайшее время с ней ничего не произойдет, говорит эксперт.

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При осмотре автомобиля с пробегом можно еще проверить уровень масла и его цвет, а также оценить состояние лакокрасочного покрытия — это основные критерии, на которые стоит обратить внимание. Они могут сказать о том, как относились к автомобилю.Больше без специального оборудования покупатель сам ничего проверить не сможет, только ходовые качества.

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Фото: Depositphotos

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