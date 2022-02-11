Новый ГОСТ разрешит парковку на тротуарах

Создавать такие парковки можно будет перед пешеходными переходами и за ними.

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Место безопасности пешеходов — тротуары — продолжают делить между другими участниками движения. Помимо средств индивидуальной мобильности (СИМ) на них допустят и автомобили, которые смогут парковаться с частичным заездом на тротуары.

Такая норма предусматривается правками в ГОСТ «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования».

Согласно пункту 8.1.4.7, «На улицах с двумя полосами движения местного значения допускаетcя устройство парковочных мест с частичным использованием тротуара (приложение Б, рисунок Б.22)». Кроме того, в пункте 8.1.4.5 говорится о том, что «Сужение проезжей части может осуществляться с помощью устройства парковочных мест по краям проезжей части. При этом парковочные места могут размещаться как на проезжей части, так и с частичным использованием тротуара».

Такие нападки на зону безопасности пешеходов, которыми являются также и автомобилисты, противоречат самой идее безопасности дорожного движения. Как заявил «За рулем» председатель движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов, это попытка решить существующие проблемы без вложения средств за счет жизни и здоровья людей.

— Во-первых, мы надеемся, что этой нормы не будет. Во-вторых, это является прецедентом. Сейчас идет постепенное сползание прежних принципов, на которые опиралась безопасность дорожного движения, в какую-то яму, что приведет к хаосу и повышению уровня аварийности.

Началось все с попыток Минтранса выпустить на тротуары электросамокаты, сигвеи, моноколеса — СИМ. Это превращает тротуар в дорогу, только очень узкую, где нет никаких шансов разъехаться — пешеходам там не выжить. Статистика все хуже и хуже, есть погибшие водители СИМ, а по пешеходам статистики нет, но мы знаем, в том числе по публикациям в СМИ, погибшие на тротуарах есть.

Минтранс был уверен, что удастся пропихнуть поправки в ПДД, поэтому правятся и несколько десятков ГОСТов, связанных с организацией дорожного движения. Минтранс у нас встал во главе разработки условий безопасности, хотя в его функции это не входит абсолютно. Он отвечает за организацию, но не за безопасность, которая находится в ведении исполнительных органов государственной власти.

Мы считаем, что разрешения парковаться на тротуарах и ездить по ним СИМ некорректны и противоречат всем принципам безопасности. Их никто не предлагал и, главное, не обосновывал.

Как они предлагают ездить по тротуарам и парковаться на них, если ширина тротуаров у нас составляет максимум 1,4 метра? То есть совершенно безответственно пытаются решить проблемы одних участников дорожного движения за счет других.

Мы считаем, что нет ответственности, хотя, согласно федеральному закону о безопасности дорожного движения, при организации дорожного движения здоровье и жизнь главенствуют над экономической выгодой. Но вот СИМ без выделенных зон, парковка на тротуарах, светофоры с ожиданием пешеходного перехода в течение 90 секунд (это провокация на то, чтобы человек перебежал дорогу на запрещающий сигнал).

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Потерялась концепция безопасности, но вместо того, чтобы делать велодорожки и другие объекты безопасной инфраструктуры, пытаются решить проблему бесплатно абсолютно, только за счет жизни людей. А эта жизнь стоит гораздо дороже, чем экономическая выгода.

Здесь вы найдете список нарушений, за которые водитель может попасть в тюрьму.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев, Союз Пешеходов/facebook.com