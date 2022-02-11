На Ниву перестали ставить модули ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности — журнал За рулем

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На Ниву перестали ставить модули ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности

Внедорожник стал очередной жертвой дефицита микрочипов, вслед за Грантой, Ларгусом и XRAY.

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С 7 февраля сходящие с конвейера внедорожники Niva Legend не имеют в комплектации электронных блоков систем ЭРА-ГЛОНАСС и подушки безопасности, об этом сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на информационное письмо АВТОВАЗа, оказавшееся у издания в распоряжении. При покупке такого автомобиля у официального дилера с клиентом будет заключаться дополнительное соглашение, определяющее отсутствие модулей и обязательства по дальнейшей их установке.

В августе 2021 года коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение позволить производителям не оснащать все выпускаемые автомобили системой ЭРА-ГЛОНАСС, но при этом обязать доукомплектовывать автомобили позже. В конце сентября АВТОВАЗ начал сборку автомобилей без указанного блока. По данным источника, семейство Granta было лишено на сборке блоков ЭРА-ГЛОНАСС до конца октября, а Largus и XRAY до конца декабря 2021 года.

На Ниву перестали ставить модули ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасностиФронтальный подушки у Niva Legend нет, а есть только боковая в водительском сиденье. Модуль подушек носит, скорее, вспомогательную функцию — он нужен как раз для корректной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС
Фронтальный подушки у Niva Legend нет, а есть только боковая в водительском сиденье. Модуль подушек носит, скорее, вспомогательную функцию — он нужен как раз для корректной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС

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Причина такой некомплектности давно известна это глобальный дефицит электронных компонентов. Последствия его, по разным оценкам, будут наблюдаться до конца 2023-го или же до конца 2024 года. Что касается Нивы, очередной «жертвы» этого дефицита, то о порядке и сроках доукомплектования автомобилей АВТОВАЗ известит своих дилеров отдельно, сообщает источник.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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