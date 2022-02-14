Кроссоверы VW подорожали во второй раз с начала года

Подорожали модели Volkswagen, уже второй раз с начала 2022 года: однако прайс-листы поменяли только на линейку SUV.
Taos и Tiguan прибавили меньше всего — 5 тыс. рублей, среднеразмерный кроссовер Teramont — 7 тыс. рублей, а ценник на Volkswagen Touareg «потяжелел» сразу на 125 тысяч рублей.
Цены теперь на эти модели SUV в России такие:
- Touareg — от 5 712 000 до 6 644 100 рублей;
- Teramont — от 4 006 000 до 4 716 000 рублей;
- Tiguan — от 2 134 900 до 3 354 900 рублей;
- Taos — от 1 821 900 до 2 394 900 рублей.
В январе немецкий бренд уже менял прайс-листы на весь модельный ряд, до этого рост цен зафиксирован в ноябре.
Напомним, согласно статистике AEB, в январе продажи немецкого бренда составили 4317 шт., что на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года. Самыми популярными моделями VW на российском рынке остаются Polo — 2161 автомобиль реализован в январе (-34% ), и Tiguan — 1238 шт. (-37%).
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Фото: Сара Курфес/Unsplash