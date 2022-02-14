27% опрошенных после знакомства продолжили общение, а 5% из них даже поженились!

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Ко Дню всех влюбленных у российских автолюбителей спросили, как они относятся к знакомствам в пробках. Выяснилось, что 40% россиян считают сложную дорожную ситуацию удачным поводом для знакомства, причем 18% как минимум однажды инициировали общение, показало исследование СберАвто и СберЗвука.

6% задумывались об этом, но сами на первый шаг не решались, 76% никогда не выступали инициатором знакомства в пробке. Хотя, если такое предложение поступит, 33% поддержат диалог, а 40%, скорее всего, положительно отреагируют на попытку знакомства, однако во многом это будет зависеть от ситуации и их настроения. 19% респондентов отреагируют в зависимости от личности незнакомца, а 7% к таким знакомствам относятся отрицательно. Однако лишь 1% опрошенных при этом сменит полосу или скорректирует маршрут, только бы не общаться с инициатором знакомства.

52% признались, что как только дорожная ситуация улучшается, заканчивается и знакомство, оно ни чему не приводит. 21% договаривались продолжить общение, но не сдержали слово, 12% до сих пор поддерживают общение, 10% дружат, а 5% признались, что знакомство в пробках завершилось для них походом в ЗАГС.

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Но не всегда речь идет только о романтических отношениях — на них рассчитывали 32% опрошенных. 35% искали в заторе просто друга, а «просто поговорить» хотели 33% опрошенных.

Чтобы познакомиться, нужно просто подъехать поближе и начать разговор, так считают 20%, 17% автолюбителей начнут общение с угощения — это может быть какой-либо вкусный сюрприз. 13% предпочитают привлекать внимание жестами, а 8% — световыми сигналами авто.

Опрос провели в феврале 2022 года, в нем приняли участие более 1300 респондентов со всей России.

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