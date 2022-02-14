Мужчина, протаранивший авто полиции, 17 раз привлекался за нарушения ПДД

Задержали нарушителя в Санкт-Петербурге.

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12 февраля около 5 утра полицейские Санкт-Петербурга, патрулируя улицы города во время проведения мероприятия «Нетрезвый водитель», обратили внимание у дома 1 по Витебскому проспекту на неадекватного водителя Мазды, который неоднократно нарушал ПДД. Требование об остановке он проигнорировал и попытался скрыться, за нарушителем организовали погоню. Информация о случившемся была передана другим экипажам.

В результате один автомобиль ДПС перегородил дорогу, с тем чтобы водитель остановился, но он протаранил полицейский автомобиль, и задержать его удалось только подъехавшему другому автомобилю ДПС.

Из-за наезда старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко, находившийся на пассажирском кресле патрульного автомобиля, был травмирован, и его доставили в больницу.

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Виновником происшествия оказался 30-летний уроженец Республики Коми. Он не только управлял автомобилем в нетрезвом виде, но и вообще ранее был лишен прав. На его счету 17 нарушений ПДД только за прошедший год, один раз он привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (повторное вождение в нетрезвом виде).

После оказания медицинской помощи нарушителя доставили в отделение полиции, составили на него 6 административных протоколов и снова возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ. Мужчина содержится под стражей по статье 91 УПК РФ — лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.

Видео: МВД Медиа/YouTube