На мировом рынке цены на это топливо пошли вверх, и российским производителям будет выгоднее продавать его в другие страны.

Поставки дизельного топлива на мировой рынок не просто сократились, а продолжают сокращаться — уже наблюдается дефицит, а грядущие полевые работы его только усугубят. Всего за неделю, по данным голландской консалтинговой компании Insights Global, запасы дизельного топлива в Европе сократились на 2,5%. В Азии ситуация не лучше — с начала 2022 года Китай ограничил экспорт нефтепродуктов. В результате цены на дизельное топливо пошли вверх.

Из легкой сланцевой нефти тяжелые нефтепродукты не делаются, а против компаний, которые добывают тяжелую нефть в Венесуэле и Иране, США ввели санкции. Сами Штаты закупают дизельное топливо в России, причем в невероятных количествах.

«Я занимаюсь этим уже 30 лет и никогда не видел таких рынков, — цитирует РИА „Новости“ руководителя отдела сырьевых исследований в Goldman Sachs Джеффа Карри. — У нас закончилось все, будь то нефть, газ, уголь, медь, алюминий. Можете назвать что угодно, у нас все закончилось».

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Эксперты предупреждают, что есть Россия не ограничит поставки за рубеж дефицитного на мировом рынке сырья, в том числе дизельного топлива, то цены на него поползут вверх из-за дефицита на внутреннем рынке.

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