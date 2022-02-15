Новый Nissan Pathfinder уже доехал до дилеров — журнал За рулем

Новый Nissan Pathfinder уже доехал до дилеров

Цены на внедорожник начинаются от 4 285 000 рублей.

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Nissan Pathfinder пятого поколения начиная с сегодняшнего дня доступен во всех российских дилерских центрах Nissan. В продвижении модели компания задействовала актера Владимира Вдовиченкова, так что он появится в рекламе Nissan Pathfinder.

Pathfinder предложат в восьмиместной или семиместной компоновке и четырех вариантах исполнения: Business, High Tech, Top и Top Comfort — с атмосферным мотором V6 объемом 3,5 литра и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый интеллектуальный полный привод оснащен 7-диапазонным селектором выбора режимов управления.

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Новый Nissan Pathfinder уже доехал до дилеров

Цены на Nissan Pathfinder стартуют от 4 285 000 рублей за комплектацию Business, за High Tech попросят от 4 715 000 рублей, за Top — 4 955 000 рублей и за версию Top Comfort — 4 995 000 рублей.

Вне зависимости от комплектации автомобиль оснащен антипробуксовочной системой, ассистентом при спуске и подъеме на склоне, системой Nissan Connect Services, системой бесключевого доступа, функцией мониторинга давления в шинах, а также фронтальными и боковыми подушками безопасности, коленной подушкой безопасности водителя и шторками безопасности для пассажиров всех рядов кресел.

В «базе» Nissan Pathfinder имеет трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, электроподогрев ветрового стекла, рулевого колеса и передних кресел, регулировку водительского кресла в 10 направлениях, автозатемняющееся салонное зеркало и аудиосистему с 6 динамиками.

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Пасфайндер доступен в 9 моноцветах и 6 вариантах двухцветной окраски.

Внедорожник поставляется на российский рынок из США, где его выпускают на заводе в Смирне (штат Теннесси). К настоящему моменту российские клиенты уже заказали более 150 автомобилей. Всего же с 2005 года в России продано более 40 тысяч Nissan Pathfinder предыдущих поколений.

Фото: Depositphotos

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