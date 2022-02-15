Эксперты не советуют недооценивать опасность неправильного давления в шинах.

Материалы по теме Езжу зимой на летних шинах — оштрафуют? Ответ главы ГИБДД

Между тем, исследование, проведенное сетью заправочных станций HEM в Германии на тему «давление в шинах», показало: водители хорошо осведомлены об этих опасностях, однако 40% проверяют давление в шинах раз в полгода, а то и реже.

В России такое исследование пока не проводили, но есть основание полагать, что результаты будут сопоставимыми. При этом ассоциация ADAC рекомендует тем, кто постоянно пользуется автомобилем, проверять давление в шинах не реже одного раза в месяц, а еще лучше — каждые две недели.

Как часто проверяют?

Согласно исследованию HEM, автовладельцы редко проверяют давление в шинах по разным причинам. Помимо нехватки времени (18%) или использования системы контроля давления в шинах (TPMS; 27%), 15% просто не знают, какое его значение является правильным для их автомобиля, а 6% не знают, как измеряется давление воздуха. При этом, если шины прогреты, давление увеличивается, поэтому правильно измерять только на холодных шинах. Для 42% участников опроса это стало «открытием», а 17% убеждены в том, что это ерунда, измерять давление в шинах можно в любой момент.



Эксперты ADAC говорят, что при снижении давления воздуха даже в полбара от нормы меняются ходовые качества автомобиля: тормозной путь становится длиннее, а прохождение поворотов хуже. Повышается риск того, что шина лопнет, особенно на высоких скоростях. Другими последствиями могут стать неравномерный износ шин, что сокращает срок их службы, а также более высокий расход топлива и, следовательно, большее загрязнение окружающей среды. Здесь рекомендуют ориентироваться на 2,3 бара, но значение может варьироваться в зависимости от нагрузки и модели автомобиля.





Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Самостоятельно или с чьей-то помощью?

Из тех, кто давление все же проверяет, 85% респондентов-мужчин заявили, что делают это самостоятельно, а 12% полагаются на систему TPMS. Только 3% мужчин делают это при помощи специалистов на сервисе или шиномонтаже. Что касается женщин, то только 50% самостоятельно измеряет давление в шинах, остальные обращаются за поддержкой. Из них 25% просят сделать это своего партнера, 8% — кого-то из семьи или друзей, а 7% обращаются с такой просьбой в мастерскую, к дилеру или работнику заправочной станции.

В Германии самым популярным местом для проверки давления в шинах как у мужчин, так и у женщин является АЗС (68%).

Исследование рынка на тему «давление в шинах» проведено сетью АЗС HEM в январе 2022 года с участием 3104 человек в возрасте от 18 лет и старше.