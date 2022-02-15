В случае, если водитель оказался единственным участником ДТП, инспектора вызывать необязательно. Так считают многие — и ошибаются.

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В таких случаях многие просто уезжают с места ДТП, но это незаконно, поясняют юристы портала Право.ру. В этом случае надо действовать по тому же алгоритму, что и при других авариях, единственное — оформить европротокол нельзя. Потому что у предмета или конструкции, с которой произошло столкновение, может найтись хозяин, который попросит возместить убытки.



Согласно ст. 2 ФЗ «О безопасности дорожного движения», ДТП — событие, которое случилось во время движения транспортного средства и с его участием. Пострадать при этом могут люди, другие авто, грузы или сооружения, а виновник ДТП причиняет материальный ущерб. Столкновение машины со столбом, ограждением или дорожным знаком по закону будет считаться аварией, поэтому действовать в такой ситуации нужно следующим образом: остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД (европротокол в этом случае оформить нельзя), сфотографировать или снять на видео место аварии. Сообщить своему страховщику.

Если водитель покинет место ДТП, то нарушит ч. 2 ст. 12.27 КоАП. За это его могут лишить прав на срок от одного года до полутора лет либо арестовать на 15 суток. Покинуть место ДТП можно лишь в одном случае — если водитель никому не причинил материального ущерба.

Ограждение

В январе 2021 года владелица Renault Fluence наехала на ограждение дома, уехала с места ДТП, а ее муж возместил ущерб хозяину дома. Но кто-то вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД, они приехали и оформили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП «Оставление места ДТП». Дело дошло до суда, Кочкину признали виновной и лишили ее водительских прав на год.

Кювет

Водитель по доверенности управлял автомобилем Hyundai Solaris, на трассе не справился с управлением и улетел в кювет. Авто врезалось в дерево и получило механические повреждения, мужчина вызвал эвакуатор, чтобы увезти транспортное средство, но никуда сообщать не стал. Зато в ГИБДД сообщила свидетельница.

И хотя владелец автомобиля к водителю претензий не имел, в ГИБДД составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, дело направили в суд, и водителя признали виновным (так как автомобиль был не его) и лишили прав на год и один месяц. Верховный суд поддержал это решение.

Дорожный знак

Водитель фуры не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дорожный знак. Инспектор получил сообщение об аварии, но, когда прибыл на место ДТП, обнаружил только закрытую фуру.

Мировой судья постановила, что водитель нарушил ч. 2 ст. 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП», и лишила его права управления транспортными средствами на один год. Верховный суд поддержал это решение.

Если пострадал только виновник

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Владелец Renault Duster покинул место ДТП, так как в нем пострадал только его автомобиль. Сотрудники ГИБДД посчитали, что он покинул место ДТП и составили на него протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП, мировой судья лишил его прав на год, но Верховный суд отменил это решение, отметив, что при отсутствии других участников ДТП и пострадавших, а также с учетом причинения вреда только его личному имуществу, водитель не обязан оставаться на месте аварии и сообщать о случившемся в ГИБДД.

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